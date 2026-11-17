DOW JONES--Bei der Deutschen Bank hat es Berichten zufolge ein großes Datenleck gegeben. Insgesamt seien mehr als 15 Millionen interne Dokumente, darunter E-Mails, Berichte, Präsentationen und Kalendereinträge über Whistleblower an zahlreiche Medienhäuser gelangt, wie der Spiegel, das Manager Magazin, das ZDF und andere Medien berichten, die die Daten ausgewertet haben.

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"Die Medienberichterstattung bezieht sich auf mutmaßliche interne Dokumente, die mehrere Jahre alt sind und angeblich von Whistleblowern offengelegt wurden", teilte die Deutsche Bank mit. "Unabhängig davon, wie die Informationen erlangt wurden, enthalten sie vertrauliche Angaben über Kunden, Mitarbeitende und andere Dritte, die weiterhin rechtlich geschützt sind. Wir haben entschlossen gehandelt, um diese Informationen zu schützen, und werden dies auch weiterhin tun."

Der Spiegel und die anderen Medien, die die Dokumente ausgewertet haben, berichten unter anderem, dass die Deutsche Bank um Oligarchen warb und ihr Russlandgeschäft noch kurz vor Beginn des Ukrainekriegs ausbauen wollte. Zudem gehe es um die langjährige Geschäftsbeziehung zum Sexualstraftäter Jeffrey Epstein sowie um die Geschäfte der Deutschen Bank mit dem heutigen US-Präsidenten Donald Trump. Ferner ist von umstrittenen Steuergestaltungsmodellen für vermögende Kunden die Rede.

"Die Sachverhalte, die im Mittelpunkt der Medienberichte stehen, liegen viele Jahre zurück, in einigen Fällen sogar zwei Jahrzehnte", hieß es von der Bank weiter. "Soweit relevant, haben wir diese Sachverhalte seinerzeit geprüft und eng mit den Regulierungsbehörden zusammengearbeitet."

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Das Kreditinstitut hob hervor, dass man zwischen 2019 und 2025 sieben Milliarden Euro in ihre Kontrollsysteme investiert habe. "Wir sind heute eine andere Bank und fokussieren uns weiter auf die Umsetzung unserer Strategie."

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DJG/mgo/gos

(END) Dow Jones Newswires

November 17, 2026 02:45 ET (07:45 GMT)