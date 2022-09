Deutsche Bank warnt vor Ausverkauf am Markt im Rezessionsfall

Weiter zum vollständigen Artikel bei "finanzen.ch"

Am US-Aktienmarkt weist die Tendenz in diesem Jahr klar abwärts, ob für den US-Leitindex Dow Jones, den Techwerte-Index NASDAQ Composite oder den marktbreiten S&P 500. Sollte die US-Wirtschaft nun auch noch, wie so mancher Experte prognostiziert, in eine Rezession abrutschen, dürfte der Ausverkauf laut den Strategen der Deutschen Bank weiter gehen.