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Deutsche Bank will erneut AT1-Kapitalinstrumente ausgeben

07.05.26 10:03 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Bank AG
27,53 EUR 0,30 EUR 1,08%
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DOW JONES--Die Deutsche Bank will abermals Instrumente des zusätzlichen Kernkapitals nutzen, um die eigenen Verschuldungs- und Kapitalquoten zu verbessern. Geplant sei eine Emission von sogenannten AT1-Kapitalinstrumenten in Benchmark-Volumen, heißt es in einer Mitteilung der Frankfurter Bank. Diese werde erstmals am 30. Oktober 2035 kündbar sein.

Die Deutsche Bank hat AT1-Kapitalinstrumente, die dem harten Kernkapital zugerechnet werden, bereits mehrfach eingesetzt. Zuletzt wurde im November eine Emission im Nennwert von 1,0 Milliarde Euro platziert.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/rio/hab

(END) Dow Jones Newswires

May 07, 2026 04:03 ET (08:03 GMT)

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