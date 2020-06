Deutsche Bank will ohne Kapitalerhöhung durch die Corona-Krise

Werbung

Heute im Fokus

DAX geht letztlich tiefer in Wochenende -- US-Börsen schließt deutlich höher -- Verkäufe des VW-Konzerns weiter unter Vorjahresniveau -- Novo Nordisk kauft Corvidia -- Lufthansa, TUI, Airbus im Fokus

Erneuter Rückruf bei Daimler. Anteil von Kretinsky an Prosieben sinkt unter 10 Prozent. Zoom-Aktie in Grün: Video-Plattform will Anweisungen in China folgen und erntet Kritik. Zuckerberg-Vertrauter Chris Cox kehrt zu Facebook zurück. Google kontert Patentklage von Sonos mit eigenen Vorwürfen. Twitter entfernt zahlreiche chinesische Propaganda-Accounts. Corona-Krise lässt Umsatz von American Airlines im zweiten Quartal einbrechen.