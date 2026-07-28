DAX 25.464 +0,4%ESt50 6.290 +0,1%MSCI World 4.800 +0,1%Top 10 Crypto 8,50 +1,6%Nas 24.877 -0,2%Bitcoin 55.847 -0,4%Euro 1,1401 +0,1%Öl 87,7 +4,3%Gold 4.023 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Deutsche Bank wohl mit Milliardengewinn im zweiten Quartal

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Bank AG
31.05 EUR -0.13 EUR -0.42 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einem Gewinnsprung in den ersten drei Monaten dürfte die Deutsche Bank auch das zweite Quartal 2026 mit Milliardengewinn abgeschlossen haben. Analysten erwarten im Schnitt, dass von einem Vorsteuergewinn von rund 2,3 Milliarden Euro unter dem Strich knapp 1,4 Milliarden Euro auf die Aktionäre des Frankfurter DAX-Konzerns entfallen.

Werbung

Das wäre etwas weniger als ein Jahr zuvor, damals erzielte die Deutsche Bank den höchsten Quartalsgewinn seit 2007: fast 1,5 Milliarden Euro unter dem Strich. Die Zwischenbilanz für den Zeitraum April bis Juni 2026 veröffentlicht Deutschlands größtes Geldhaus an diesem Mittwoch (7.00 Uhr).

Konzernchef Christian Sewing will das Geldhaus noch effizienter machen und die Rendite nach oben treiben - auch mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz (KI). Eine Eigenkapitalrendite von 13 Prozent sei "die Untergrenze", sagte der Manager bei der Hauptversammlung Ende Mai. Die Eigenkapitalrendite gibt an, wie effizient Banken das Kapital zur Erzielung von Gewinnen einsetzen.

Sewing will das Geldhaus zum "europäischen Champion im Bankgeschäft" formen. Im Gesamtjahr 2025 hatte die Deutsche Bank mit gut 9,7 Milliarden Euro das höchste Vorsteuerergebnis ihrer Geschichte erzielt. Unter dem Strich standen 6,1 Milliarden Euro Überschuss. Höher war der auf die Anteilseigner entfallende Gewinn nur im Rekordjahr 2007 mit damals rund 6,5 Milliarden Euro./ben/DP/jha

Aktuelle Deutsche Bank Aktie News

Werbung

Deutsche Bank Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Deutsche Bank nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
22.07.26 Deutsche Bank Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.07.26 Deutsche Bank Neutral Goldman Sachs Group Inc.
09.07.26 Deutsche Bank Outperform RBC Capital Markets
03.07.26 Deutsche Bank Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.05.26 Deutsche Bank Kaufen DZ BANK