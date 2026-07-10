Deutsche Baupreise im Mai 5,0 Prozent über Vorjahr

10.07.26 09:35 Uhr

DOW JONES--Der Anstieg der Baupreise in Deutschland beschleunigt sich. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, lagen die Preise für den Neubau konventionell gefertigter Wohngebäude im Mai um 5,0 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Im Februar, dem vorherigen Berichtsmonat der Statistik, hatte der Preisanstieg im Vorjahresvergleich 3,3 Prozent betragen. Gegenüber Februar stiegen die Baupreise im Mai um 2,4 Prozent.

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July 10, 2026 03:36 ET (07:36 GMT)