DAX 25.159 +0,2%ESt50 6.281 -0,1%MSCI World 4.851 +0,8%Top 10 Crypto 8,31 +1,6%Nas 26.207 +1,3%Bitcoin 55.905 +1,1%Euro 1,1441 +0,1%Öl 75,6 -0,4%Gold 4.106 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Deutsche Baupreise im Mai 5,0 Prozent über Vorjahr

DOW JONES--Der Anstieg der Baupreise in Deutschland beschleunigt sich. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, lagen die Preise für den Neubau konventionell gefertigter Wohngebäude im Mai um 5,0 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Im Februar, dem vorherigen Berichtsmonat der Statistik, hatte der Preisanstieg im Vorjahresvergleich 3,3 Prozent betragen. Gegenüber Februar stiegen die Baupreise im Mai um 2,4 Prozent.

Werbung

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/sha

(END) Dow Jones Newswires

July 10, 2026 03:36 ET (07:36 GMT)

Werbung