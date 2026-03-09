DAX23.409 -0,8%Est505.685 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,9900 +1,1%Nas22.696 +1,4%Bitcoin60.270 +2,3%Euro1,1634 ±0,0%Öl92,76 +3,3%Gold5.177 +0,6%
Deutsche Beteiligungs AG schließt 2025 mit Gewinn ab

10.03.26 08:05 Uhr
Werte in diesem Artikel

Aktien
Aktien
Deutsche Beteiligungs AG
24,35 EUR -0,20 EUR -0,81%
Charts|News|Analysen
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Deutsche Beteiligungs AG (Deutsche Beteiligungs) (DBAG) hat das vergangene Jahr mit einem Gewinn abgeschlossen. Unter dem Strich erwirtschaftete das Unternehmen laut einer Mitteilung vom Dienstag einen Überschuss von 24,7 Millionen Euro. 2025 legten die Erträge aus dem Fonds- und Investmentgeschäft auf 79,3 Millionen Euro zu. Ein Jahr zuvor hatte die Beteiligungsgesellschaft ein Rumpfgeschäftsjahr und die Zahlen sind deshalb nicht vergleichbar. Die Beteiligungs AG will für das vergangene Jahr eine Dividende von einem Euro zahlen.

Der Nettovermögenswert je Aktie (NAV) legte Ende Dezember auf 36,37 Euro zu nach 35,78 Euro im Vorjahr. Wegen der schwierigen allgemeinen Wirtschaftslage hatte die Beteiligungsgesellschaft ihren Jahresausblick hierfür bereits vergangenem Juli gesenkt und seither für 2025 einen NAV zwischen 35 und 38 Euro erwartet. Im laufenden Geschäftsjahr peilt das Unternehmen hier 36 bis 40 Euro an. Insgesamt betrug Ende 2025 der Nettovermögenswert rund 640 Millionen Euro und traf damit die letzte Unternehmensprognose.

Das Geschäft von DBAG besteht aus zwei Bereichen: Zum einen investiert sie in mittelständische Unternehmen mit Schwerpunkt auf der Industriebranche in Deutschland, Österreich, Schweiz und Italien. Zum anderen bietet die Gesellschaft Fondsberatung an. In diesem Bereich betrug im vergangenen Jahr das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen auf immaterielle Firmenwerte (Ebita) 14,3 Millionen Euro. Für 2026 stehen hier 5 bis 9 Millionen Euro im Plan./mne/stk

Analysen zu Deutsche Beteiligungs AG

DatumRatingAnalyst
10.11.2025Deutsche Beteiligungs BuyWarburg Research
06.11.2025Deutsche Beteiligungs BuyBaader Bank
06.11.2025Deutsche Beteiligungs BuyJefferies & Company Inc.
13.08.2025Deutsche Beteiligungs BuyWarburg Research
07.08.2025Deutsche Beteiligungs BuyBaader Bank
DatumRatingAnalyst
10.11.2025Deutsche Beteiligungs BuyWarburg Research
06.11.2025Deutsche Beteiligungs BuyBaader Bank
06.11.2025Deutsche Beteiligungs BuyJefferies & Company Inc.
13.08.2025Deutsche Beteiligungs BuyWarburg Research
07.08.2025Deutsche Beteiligungs BuyBaader Bank
DatumRatingAnalyst
28.11.2024Deutsche Beteiligungs HoldJefferies & Company Inc.
28.07.2020Deutsche Beteiligungs HoldWarburg Research
14.05.2020Deutsche Beteiligungs HoldWarburg Research
06.05.2020Deutsche Beteiligungs HoldWarburg Research
04.05.2020Deutsche Beteiligungs HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
12.02.2020Deutsche Beteiligungs UnderweightJP Morgan Chase & Co.
15.01.2019Deutsche Beteiligungs ReduceKepler Cheuvreux

