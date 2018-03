DAX-Bilanz: Autowerte hui, Commerzbank pfui

Nachdem der DAX zum Wochenstart noch ein Dreizehnmonatstief markiert hatte, folgte danach ein heftiger Kampf um die Marke von 12.000 Punkte. Diese charttechnisch wichtige Marke wurde vor dem langen Osterwochenende zurückerobert, weil die Ängste um einen globalen Handelskrieg im Wochenverlauf spürbar nachgelassen haben. Trotz freundlichem Monatsausklang fällt die DAX-Performance für das erste Quartal mit minus 7,6 Prozent relativ enttäuschend aus.In der abgelaufenen Börsenwoche schwankte der DAX zwischen Wochentief (Montag) und Wochenhoch (Freitag) in einer Bandbreite von 425 Punkten. Das Verhältnis zwischen Kursgewinnern und -verlierern fiel mit 26 zu 4 ausgesprochen positiv aus. Die höchsten Wochengewinne erzielten die Aktien von Beiersdorf (+5,9 Prozent), Volkswagen (+5,0 Prozent) und Daimler (+4,9 Prozent). Am steilsten bergab ging es im Berichtszeitraum mit den Titeln von Commerzbank (-4,2 Prozent), Covestro (-2,4 Prozent) und Linde (-2,3 Prozent).

Autowerte stark gefragt

Sämtliche Autobauer und der Automobilzulieferer Continental waren in der abgelaufenen Handelswoche stark gefragt. Verantwortlich hierfür war die Meldung, dass sich Renault in Fusionsgesprächen mit dem japanischen Partner Nissan befindet. Im Zuge der aufgekommenen Handelskriegsängste haben die Titel dieses Genres in den vergangenen Wochen besonders stark gelitten.



Die Präsentation des Geschäftsberichts der Commerzbank kam an der Börse nicht sonderlich gut an, obwohl man den Aktionären Hoffnung auf eine Dividende für 2018 machte. Außerdem solle der Konzernüberschuss "signifikant" steigen, weil Umbaukosten in diesem Jahr wegfallen würden. Doch im operativen Tagesgeschäft rechnet Vorstandschef Martin Zielke mit keinen großen Fortschritten. Wegen der niedrigen Zinsen bleibe der Wettbewerb hart.







