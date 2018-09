DAX-Bilanz: Bayer auf Talfahrt, Commerzbank im Plus

Bayer 73,60 EUR -2,61% Charts

Bedingt durch den US-Feiertag am Montag starteten die Aktienmärkte relativ ruhig in die Woche. Doch in Erwartung neuer US-Strafzölle für chinesische Waren und angesichts anhaltender Währungsturbulenzen in einigen Schwellenländern haben sich Investoren von deutschen Blue Chips überwiegend getrennt. Mit dem Verletzen einer markanten Unterstützung und dem Unterschreiten der Marke von 12.000 Zählern hat sich die Stimmung zusätzlich eingetrübt. Besser als erwartete US-Arbeitsmarktdaten sorgten dann für Zinsängste und einen wenig veränderten Wochenausklang.In der abgelaufenen Börsenwoche schwankte der DAX zwischen Wochentief (Freitag) und Wochenhoch (Dienstag) in einer Bandbreite von 514 Punkten. Das Verhältnis zwischen Kursgewinnern und -verlierern fiel mit 1 zu 29 extrem negativ aus. Bei der einzigen Aktie mit Wochenplus handelte es sich um die Commerzbank (+0,9 Prozent), die ab dem 24. September nicht mehr dem deutschen Leitindex angehören wird. Die höchsten Wochenverluste verzeichneten die Titel von Bayer (-8,6 Prozent), Infineon (-8,4 Prozent) und thyssenkrupp (-5,3 Prozent).

Anhaltender Verkaufsdruck bei Bayer

Der Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer veröffentlichte zur Wochenmitte für das erste Halbjahr zwar ein Umsatz- und Gewinnwachstum, enttäuscht zeigten sich die Investoren aber vom Geschäftsausblick. Hier prognostiziert das Management für 2018 Umsätze in Höhe von 39 Milliarden Euro und ein bereinigtes Ergebnis je Aktie zwischen 5,70 und 5,90 Euro. Außerdem stellte das Unternehmen eine Dividende auf Vorjahresniveau und eine Nettofinanzverschuldung von 37 Milliarden Euro in Aussicht. Dass die Anleger sich von dem DAX-Wert verstärkt getrennt haben, dürfte auch auf die Unsicherheit bezüglich der weiteren Gerichtsverfahren in den USA um Krebsrisiken bei Unkrautvernichtungsmitteln der Tochter Monsanto zurückzuführen sein.

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com, xxx

Obwohl das DAX-Gründungsmitglied Commerzbank seinen Platz in Deutschlands Leitindex für den Zahlungsabwickler Wirecard räumen muss, gelang dem Banktitel auf Wochensicht ein Plus. Da die Änderung der Zusammensetzung seit Längerem erwartet worden war, reagierten die Börsianer auf die offizielle Bekanntgabe ausgesprochen "cool".