DAX-Bilanz: Bayer hui, Wirecard pfui

Bereits zum Wochenauftakt verletzte der DAX die psychologisch wichtige Marke von 12.000 Zählern. Hauptverantwortlich für die miese Laune waren deutlich gestiegene US-Zinsen sowie der Streit um den italienischen Staatshaushalt. Auch Trumps Behauptung, dass die Fed verrückt geworden sei, hat die Börsianer nicht gerade begeistert. Der massive Kurssturz von US-Technologiewerten am Mittwoch und Donnerstag hat das Risiko von Aktieninvestments eindrucksvoll vor Augen geführt. Beim Volatilitätsindex VDAX-NEW hat sich diese wachsende Verunsicherung in einem Wochenplus von 16,85 auf 19,95 Prozent niedergeschlagen.In der abgelaufenen Börsenwoche schwankte der DAX zwischen Wochentief (Freitag) und Wochenhoch (Montag) in einer Bandbreite von 554 Punkten. Das Verhältnis zwischen Kursgewinnern und -verlierern fiel mit 1 zu 29 extrem negativ aus. Lediglich ein DAX-Wert konnte sich auf Wochensicht verteuern. Dabei handelte es sich um die Aktie von Bayer (+9,0 Prozent). Am steilsten bergab ging es mit den Titeln von Wirecard (-11,1 Prozent), Infineon , (-8,1 Prozent) und BASF (-7,6 Prozent).

Herber Dämpfer für Wirecard-Aktie

Das im September in den Leitindex Dax aufgestiegene Unternehmen erwartet in den nächsten sieben Jahren eine Versechsfachung des Gewinns und ein Umsatzwachstum in ähnlicher Größenordnung, war von Vorstandschef Markus Braun auf einer Investorenveranstaltung in London zu hören. Regelrecht unter die Räder geriet der DAX-Neuling aber am Mittwoch mit einem Tagesverlust in Höhe von 14,2 Prozent - und das lag nicht nur an der markanten Kursschwäche der US-Technologiewerte. Vor allem die Meldung, dass Konkurrent Paypal in Deutschland mit Google Pay kooperieren werde, sorgte für einen massiven Ausverkauf bei dem Highflyer.



Als einziger Lichtblick erwies sich unter sämtlichen DAX-Werten die in den vergangenen Wochen arg gebeutelte Bayer-Aktie. Sie profitierte nämlich von der Hoffnung auf eine Trendwende im ersten US-Prozess um angebliche Krebsrisiken von Unkrautvernichtern (mit dem Wirkstoff Glyphosat) der Tochter Monsanto. Die zuständige Richterin Suzanne Ramos Bolanos gab in San Francisco vorläufig einem Antrag statt, den Fall in wesentlichen Teilen neu aufzurollen. Sie machte dem Bayer-Konzern in einer Berufungsanhörung Hoffnung auf eine deutlich geringere Strafe. Der Fall ist für das Unternehmen von enormer Bedeutung - es geht um ein 289 Millionen US-Dollar schweres Urteil, das für Tausende weitere Klagen eine wegweisende Tendenz haben könnte







