DAX-Bilanz: Commerzbank und Deutsche Bank haussieren

Weil die Vergeltungsmaßnahmen der Chinesen weniger heftig als erwartet ausgefallen waren, blicken die Börsianer trotz des weiterhin ungelösten Handelskonflikts wieder zuversichtlicher in die Zukunft. Rückenwind generierte auch die Rekordlaune an der Wall Street, wo derzeit vor allem Blue Chips sehr gefragt sind. Die globale Finanzwelt geht offensichtlich davon aus, dass die US-Wirtschaft weniger zu verlieren hat als die chinesische. Man darf gespannt sein, ob diese Einschätzung eintreffen wird. Da im Reich der Mitte die Regierung weder vom Wähler noch von der Justiz irgendwelche Einschränkungen drohen und somit dirigistischer agieren kann, ist der Kampf zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt sicherlich noch nicht entschieden.In der abgelaufenen Börsenwoche schwankte der DAX zwischen Wochentief (Montag) und Wochenhoch (Freitag) in einer Bandbreite von 418 Punkten. Das Verhältnis zwischen Kursgewinnern und -verlierern fiel mit 23 zu 7 recht positiv aus. Die höchsten Wochengewinne erzielten die Aktien von Commerzbank (+8,8 Prozent), thyssenkrupp (+7,9 Prozent) und Deutsche Bank (+7,8 Prozent). Am deutlichsten bergab ging es mit den Titeln von Fresenius Medical Care (-3,1 Prozent), Vonovia (-2,8 Prozent) und Deutsche Börse (-2,0 Prozent).

Deutsche Bankenehe heiß diskutiert

Die beiden Finanzwerte Commerzbank und Deutsche Bank waren in der vergangenen Handelswoche besonders stark gefragt. Nach wie vor wird über eine Fusion zwischen der Deutschen Bank und der Commerzbank intensiv diskutiert. Laut der Nachrichtenagentur Bloomberg sei die Bundesregierung einem Zusammengehen der beiden größten Geldhäuser Deutsche Bank und Commerzbank nicht abgeneigt. Als Vorteil werde zum Beispiel die Tatsache gewertet, dass ein fusioniertes Institut die exportorientierte deutsche Wirtschaft verlässlich finanzieren könne. In dieses Bild passt auch eine positive Studie der österreichischen RBC. Sie hat die Commerzbank-Aktie am Mittwoch wegen der gestiegenen Wahrscheinlichkeit einer Übernahmeofferte durch die Deutsche Bank von "Sector Perform" auf "Outperform" heraufgestuft. Außerdem hob die zuständige Analystin das Kursziel von 9,50 auf 11 Euro an. Die Übernahmewahrscheinlichkeit taxiert sie auf 50 Prozent.







Bildquellen: Wolfgang Kriegbaum, Deutsche Börse , Ralph Orlowski/Getty Images, Julian Mezger für Finanzen Verlag