DAX-Bilanz: Continental bremst Index aus

Obwohl die USA und China seit Donnerstag gegenseitig mittlerweile Waren im Volumen von insgesamt 50 Milliarden Dollar mit Strafzöllen belegt haben, dominierte an den Finanzmärkten weiterhin die Hoffnung auf ein Ausbleiben des Worst-Case-Szenarios in Form eines globalen Handelskriegs. Bislang gab es noch keine sonderlich starken Konjunktureinbrüche zu vermelden. Vor allem die US-Wirtschaft läuft weiterhin ausgesprochen rund. Derzeit wird an den Finanzmärkten damit gerechnet, dass in diesem Jahr noch zwei Zinsschritte nach oben erfolgen werden. Die Rede von Fed-Chef Jerome Powell auf dem internationalen Notenbanker-Treffen in Jackson Hole wurde als wenig restriktiv interpretiert und hat den Dollar dadurch signifikant geschwächt.In der abgelaufenen Börsenwoche schwankte der DAX zwischen Wochentief (Montag) und Wochenhoch (Freitag) in einer Bandbreite von 199 Punkten. Das Verhältnis zwischen Kursgewinnern und -verlierern fiel m¬it 24 zu 6 eindeutig positiv aus. Die kräftigsten Wochengewinne verbuchten die Aktien von Deutsche Börse (+5,2 Prozent), Bayer (+4,5 Prozent) und Henkel (+3,4 Prozent). Am steilsten bergab tendierten die Aktien von Continental (-14,9 Prozent), Volkswagen (-0,5 Prozent) und E.ON (-0,3 Prozent).

Continental: Von Analysten abgestraft

Der Automobilzulieferer Continental musste in der abgelaufenen Handelswoche eine Flut von Herabstufungen durch Analysten hinnehmen. Enttäuschende Quartalszahlen waren hierfür der Auslöser. Wegen einer schwächer als erwarteten Geschäftsentwicklung im dritten Quartal hat das Management die Erwartungen für den Umsatz und den bereinigten operativen Gewinn für den Rest des Jahres gesenkt und auch den Ausblick für das Gesamtjahr zurückgenommen. Statt der bislang prognostizierten 46 Milliarden Euro erwartet das Hannoveraner Unternehmen für 2018 vor Wechselkurseffekten nun einen Konzernumsatz von rund 46 Milliarden Euro, anstatt 47 Milliarden. Auch die bereinigte operative Gewinnmarge (EBIT-Marge) wurde nach unten revidiert, von zehn auf nunmehr neun Prozent. Fazit: Der Automobilsektor scheint derzeit einem heftigen Gegenwind ausgesetzt zu sein.

Nach dem heftigen Kurseinbruch in der Vorwoche hat die Bayer-Aktie einen kleinen Teil ihrer erlittenen Verluste wieder aufgeholt. Zwei Analysehäuser haben sich zu den Perspektiven des Unternehmens positiv geäußert und ihre Einschätzung zur Aktie nach oben revidiert. Dabei handelte es sich um die Credit Suisse und die Berenberg Bank. Wegen der US-Klagewelle gegen die Tochter Monsanto bleibt die Unsicherheit aber enorm hoch.