DAX-Bilanz: Dicke Wochengewinne bei RWE, adidas und E.ON

Die überraschende Entlassung von US-Außenminister Rex Tillerson bescherte dem DAX zunächst einmal einen negativen Wochenstart. Mit Mike Pompeo, bisheriger CIA-Direktor, wurde ein Nachfolger berufen, bei dem Trump deutlich weniger Widerspruch zu erwarten hat. So richtig verunsichern, ließen sich die Investoren aber weder von der politischen Entwicklung in den USA (inkl. Handelsstreit) noch von den beschlossenen Sanktionen Großbritanniens gegen Russland. Sinkende Zinsen und eine Dollarerholung in der zweiten Wochenhälfte haben bei deutschen Blue Chips Schlimmeres verhindert.In der abgelaufenen Börsenwoche schwankte der DAX zwischen Wochentief und Wochenhoch (beide am Dienstag) in einer Bandbreite von 297 Punkten. Das Verhältnis zwischen Kursgewinnern und -verlierern fiel mit 14 zu 16 relativ ausgeglichen aus. Die kräftigsten Wertzuwächse waren auf Wochensicht bei den Aktien von RWE (+11,8 Prozent), adidas (+11,7 Prozent) und E.ON (+6,9 Prozent) registriert worden. Die höchsten Wochenverluste mussten die Titel von ProSiebenSat.1 (-4,8 Prozent), Fresenius (-3,7 Prozent) und Linde (-3,2 Prozent) hinnehmen.

RWE und E.ON haussieren

Zum Wochenstart waren nach der am Sonntag verkündeten Neuordnung der deutschen Versorgerlandschaft vor allem die Aktien von RWE und E.ON stark gefragt. Die geplante Übernahme der RWE-Tochter Innogy durch E.ON sorgte auch für den Rest der Woche für gute Laune unter den Börsianern. E.ON will von RWE die knapp 76-prozentige Beteiligung an Innogy übernehmen, RWE erhält dafür 17 Prozent an E.ON. Dadurch würde RWE zu einem der größten Stromversorger Europas aufsteigen. Nebenbei würden beide Unternehmen so ihre Rivalität beenden und RWE würde sogar zum wichtigsten E.ON-Aktionär mutieren.



Extrem bejubelt wurden jedoch auch die vom Sportartikelhersteller adidas vorgelegten Jahreszahlen. So kletterte dessen Umsatz 2017 um 15 Prozent auf 21,2 Milliarden Euro, beim Gewinn aus dem fortgeführten Geschäft war ein Zuwachs um fast ein Viertel auf 1,35 Milliarden Euro gemeldet worden und wäre ohne die Belastungen aus der US-Steuerreform sogar auf 1,43 Milliarden Euro gestiegen. Analysten und Investoren zeigten sich besonders erfreut von der Ankündigung einer höheren Dividende und dem geplanten milliardenschweren Aktienrückkauf. Mit dem jüngsten Kurssprung der Aktie befindet sich das alte Rekordhoch bei 200 Euro wieder in Reichweite.







