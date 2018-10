DAX-Bilanz:Enttäuschende Quartalszahlen en masse

Zum Wochenauftakt fiel der Blue-Chip-Index auf den niedrigsten Stand seit Anfang 2017 zurück. Argumente, erst einmal eine abwartende Haltung einzunehmen, gab es zuhauf. Nach wie vor droht der ungeordnete Brexit und ein "Comeback der Eurokrise " wegen des unsoliden italienischen Staatshaushalts wird weiterhin eifrig diskutiert. So manche enttäuschende Unternehmensmeldung sorgte ebenfalls für miese Laune. In diesem Zusammenhang traten unter anderem HeidelbergCement, Daimler SAP und Fresenius negativ in Erscheinung, wobei die beiden letztgenannten Titel in den vergangenen Jahren ihren Besitzern ziemlich viel Freude bereitet haben.In der abgelaufenen Börsenwoche schwankte der DAX zwischen Wochentief (Montag) und Wochenhoch (Mittwoch) in einer Bandbreite von 389 Punkten. Das Verhältnis zwischen Kursgewinnern und -verlierern fiel mit 19 zu 11 ausgesprochen positiv aus. Am steilsten bergauf ging es mit den Aktien von Merck (+8,7 Prozent), Vonovia (+7,1 Prozent) und Deutsche Telekom (+5,8 Prozent). Die heftigsten Kursverluste mussten indes die Titel von Fresenius Medical Care (-16,9 Prozent), Fresenius (-9,7 Prozent) und HeidelbergCement (-7,3 Prozent) hinnehmen.

Merck macht Hoffnung auf Turnaround

Der Darmstädter Pharma- und Spezialchemiekonzern Merck profitierte von positiven Statements des Managements. Auf dem Kapitalmarkttag des Unternehmens war bekräftigt worden, dass man im kommenden Jahr die Ergebnistrendwende schaffen will. 2019 wolle Merck sowohl beim Umsatz als auch beim Ergebnis wieder nachhaltig zulegen. Allerdings wurde für dieses Jahr ein erneuter Ergebnisrückgang in Aussicht gestellt. Negativ wirken sich unter anderem ein schwächeres Geschäft mit Flüssigkristallen für Flachbildschirme, höhere Forschungskosten und negative Währungseffekte aus.

Besonders hart erwischte es in der vergangenen Woche aber vor allem die erfolgsverwöhnten Aktionäre von Fresenius und Fresenius Medical Care. Weil sich diese in den vergangenen Jahren an positive Überraschungen gewöhnt haben, sorgten die nach unten revidierten Umsatz- und Ergebnisziele für eine besonders starke Enttäuschung. Besonders interessant: Hinsichtlich der Aktie von Fresenius bekräftigten im Zuge nachfolgender Updates die Mehrheit der Analysten dennoch ihre bisherigen Einschätzungen und Kursziele für den DAX-Wert, Hut ab.