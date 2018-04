DAX-Bilanz: Hohe Wochengewinne bei SAP, Linde und Deutsche Telekom

Profitiert hat der deutsche Aktienmarkt vor allem vom starken Dollar. Diverse Standardwerte haben in ihren Quartalsberichten für die Monate Januar bis März allerdings noch von negativen Währungseinflüssen berichtet. Komplett ausgeblendet wurden auch die deutlich gestiegenen US-Zinsen. Im Wochenverlauf rentierten zehnjährige US-Staatsanleihen zeitweise über drei Prozent, was in der Vergangenheit von einigen Analysten als kritische Marke bezeichnet worden war. Bislang hat der US-Zinsanstieg allerdings noch keine größeren Umschichtungen von Aktien in Anleihen ausgelöst.In der abgelaufenen Börsenwoche schwankte der DAX zwischen Wochentief (Mittwoch) und Wochenhoch (Dienstag) in einer Bandbreite von 335 Punkten. Das Verhältnis zwischen Kursgewinnern und -verlierern fiel mit 14 zu 16 relativ ausgeglichen aus. Am steilsten bergauf ging es mit den Aktien von SAP (+6,4 Prozent), Linde (+5,8 Prozent) und Deutsche Telekom (+3,6 Prozent). Die höchsten Wochenverluste verbuchten hingegen die Titel von RWE (-7,3 Prozent), Covestro (-6,3 Prozent) und Lufthansa (-6,2 Prozent).

Rückenwind für SAP und Deutsche Telekom

Europas größter Softwarehersteller SAP profitierte von der Vorlage positiver Unternehmenszahlen. Am Dienstag meldete die Gesellschaft - dank besserer Geschäfte mit Mietsoftware über das Internet (Cloud-Computing) - einen guten Start ins Jahr. Positiv überrascht hat vor allem die hohe Profitabilität in den ersten drei Monaten. Die operative Marge verbesserte sich gegenüber dem Vorjahreswert von 22,7 auf 23,5 Prozent und fiel damit etwas besser als von Analysten erwartet aus. Zahlreiche Analysehäuser haben daraufhin ihre Kaufempfehlungen für die SAP-Aktie bekräftigt.

Einen ordentlichen Satz nach oben machte auch die T-Aktie, die von Medienberichten profitierte, dass nach zwei erfolglosen Versuchen in den vergangenen vier Jahren die amerikanische Mobilfunktochter T-Mobile US mit dem Rivalen Sprint nun doch noch fusionieren könnte. Von den Unternehmen selbst wurde bislang aber noch kein "Verhandlungsdurchbruch" bestätigt.