DAX-Bilanz: Leitindex hui, Deutsche Börse pfui

Dies stellte den vierten Wochengewinn in Folge und das stärkste Wochenplus seit März dar. Nach verhaltenem Wochenauftakt ging es mit deutschen Blue Chips sukzessive bergauf. Dabei waren mehrere Faktoren besonders hilfreich: besser als erwartete Unternehmenszahlen, die Entspannung im Handelsstreit zwischen Europa und den USA sowie der starke Dollar. Letzterer profitierte vor allem von der wenig restriktiven Stimmung unter den europäischen Notenbankern und dem starken Wirtschaftswachstum in den USA. Für das zweite Quartal wurde am Freitag ein Wachstum von 4,1 Prozent (ggü. Vorquartal) gemeldet. Diese Gemengelage verhalf dem DAX am Donnerstag sogar über die 200-Tage-Linie, was in der Chartlehre als starkes Kaufsignal interpretiert wird.In der abgelaufenen Börsenwoche schwankte der DAX zwischen Wochentief (Montag) und Wochenhoch (Freitag) in einer Bandbreite von 398 Punkten. Das Verhältnis zwischen Kursgewinnern und -verlierern fiel mit 25 zu 5 ausgesprochen positiv aus. Die stärksten Wochengewinne verzeichneten die Aktien von thyssenkrupp (+7,0 Prozent), Commerzbank (+5,5 Prozent) und BMW (+4,6 Prozent). Am stärksten nach unten tendierten die Titel von Deutsche Börse (-3,9 Prozent), Henkel (-1,2 Prozent) und Beiersdorf (-0,8 Prozent).

Deutsche Börse: Gewinnmitnahmen nach Rally

Nach der Bekanntgabe solider Quartalszahlen setzten bei der Deutschen Börse markante Gewinnmitnahmen ein. Im zweiten Quartal hat der Finanzkonzern erneut von einer hohen Volatilität an den Finanzmärkten profitiert und den Gewinn kräftig gesteigert. Am Mittwochabend meldete das Unternehmen einen Nettogewinn von 210,3 Millionen Euro und übertraf damit den vergleichbaren Vorjahreswert um 19,2 Prozent. Besonders gut liefen die Geschäfte mit Rohstoffpapieren, mit Dienstleistungen für Investmentfonds, im Devisenhandel und der Handel mit Finanzderivaten an der Eurex. Zuwächse waren auch bei Zinserträgen im Bankgeschäft registriert worden, was vor allem auf die gestiegenen Leitzinsen in den USA und höhere Preise für die Verwahrung von Barsicherheiten bei der Eurex zurückzuführen war.



Bei der Aktie von thyssenkrupp haben in der vergangenen Woche wieder die "Bullen" das Kommando übernommen. Eine optimistische Studie von Kepler Cheuvreux hat zum Wochenstart den Kurs nach oben getrieben. Die Investmentbank erhöhte ihr Kursziel für den Industriewert von 26 auf 35 Euro und bekräftigte die Kaufempfehlung. Die Nachrichten vom Weggang von Konzernchef Heinrich Hiesinger und Aufsichtsratschef Ulrich Lehner hätten die Kapitalmarktstory des Industrie- und Stahlkonzerns komplett verändert, wurde als Grund für das positive Update genannt. Das höhere Kursziel basiere auf erwarteten Fortschritten der an Schärfe gewinnenden Strategie für 2020.







