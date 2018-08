DAX-Bilanz: Lufthansa mit höchstem Wochengewinn

Eingetrübt hat sich dadurch vor allem die charttechnische Lage, da die wichtige 200-Tage-Linie wieder unterschritten wurde und somit ein Verkaufssignal ausgelöst hat. Eine wichtige Rolle spielte im Zuge dieser Entwicklung vor allem die Drohung von US-Präsident Trump, chinesische Waren im Volumen von 200 Milliarden Euro mit Strafzöllen in Höhe von 25 Prozent zu belegen. Des Weiteren droht den internationalen Börsen in den kommenden Monaten ein Liquiditätsentzug. Darauf lassen zumindest die Statements der Notenbanker aus den USA und Großbritannien schließen. Und auch in Europa neigt sich die ultraexpansive Geldpolitik der EZB ihrem Ende entgegen. Künftig muss sich zeigen, ob die Börsen diesen Belastungsfaktor ohne größere Probleme (Korrekturen) überstehen werden.In der abgelaufenen Börsenwoche schwankte der DAX zwischen Wochentief (Donnerstag) und Wochenhoch (Dienstag) in einer Bandbreite von 367 Punkten. Das Verhältnis zwischen Kursgewinnern und -verlierern fiel mit 12 zu 18 relativ negativ aus. Am steilsten nach oben ging es mit den Aktien von Lufthansa (+5,8 Prozent), Merck (+2,7 Prozent) und Henkel (+1,6 Prozent). Die kräftigsten Wochenverluste verbuchten die Titel von Siemens (-7,2 Prozent), Continental (-6,5 Prozent) und thyssenkrupp (-6,4 Prozent).

Lufthansa: Höhenflug nach Quartalszahlen

Die Deutsche Lufthansa profitierte von der Vorlage besser als erwarteten Unternehmenszahlen für das zweite Quartal. Die Fluggesellschaft verdiente zwar weniger als im Vorjahreszeitraum, hat die Erwartungen der Analysten aber dennoch übertroffen. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (adjusted EBIT) ging um 3,4 auf 982 Millionen Euro zurück. Die entsprechende Marge verringerte sich um 0,4 Prozentpunkte auf 10,6 Prozent. Unter dem Strich stand ein Konzerngewinn von 734 Millionen Euro, das waren 0,8 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Analysten hatten mit einem Nettogewinn von 662 Millionen Euro und einem adjusted EBIT von 946 Millionen bei Einnahmen von 9,37 Milliarden Euro gerechnet. Trotz gestiegener Kosten kamen vor allem die überraschend hohen Erlöse bei den Anlegern sehr gut an.







