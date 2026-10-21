Deutsche Börse-Aktie: Buy-Bewertung durch Deutsche Bank AG
Deutsche Börse-Papier wurde von Deutsche Bank AG-Analyst Benjamin Goy genau analysiert. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.
Werte in diesem Artikel
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Deutsche Börse auf "Buy" mit einem Kursziel von 313 Euro belassen. Der Börsenbetreiber habe ein insgesamt gutes Zahlenwerk für das dritte Quartal präsentiert, schrieb Benjamin Goy in einer am Mittwoch vorliegenden Studie.
Aktieninformation im Fokus: Die Deutsche Börse-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Deutsche Bank AG-Empfehlung
Die Deutsche Börse-Aktie gab im XETRA-Handel um 10:48 Uhr um 0,6 Prozent auf 307,10 EUR nach. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 1,92 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 105.890 Deutsche Börse-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2026 gewann der Anteilsschein 39,7 Prozent.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Börse
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Börse
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: Jorg Hackemann / Shutterstock.com