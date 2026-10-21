DAX 25.474 +0,7%ESt50 6.168 +0,8%MSCI World 4.922 +0,2%Top 10 Crypto 11,05 +1,9%Nas 26.425 -0,0%Bitcoin 74.179 +0,4%Euro 1,1229 -0,1%Öl 110,5 +1,6%Gold 4.128 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Aktieneinstufung

Deutsche Börse-Aktie: Buy-Bewertung durch Deutsche Bank AG

Deutsche Börse-Aktie: Buy-Bewertung durch Deutsche Bank AG

Deutsche Börse-Papier wurde von Deutsche Bank AG-Analyst Benjamin Goy genau analysiert. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Börse AG
305.80 EUR -4.90 EUR -1.58 %
Charts | News | Analysen

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Deutsche Börse auf "Buy" mit einem Kursziel von 313 Euro belassen. Der Börsenbetreiber habe ein insgesamt gutes Zahlenwerk für das dritte Quartal präsentiert, schrieb Benjamin Goy in einer am Mittwoch vorliegenden Studie.

Aktieninformation im Fokus: Die Deutsche Börse-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Deutsche Bank AG-Empfehlung

Die Deutsche Börse-Aktie gab im XETRA-Handel um 10:48 Uhr um 0,6 Prozent auf 307,10 EUR nach. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 1,92 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 105.890 Deutsche Börse-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2026 gewann der Anteilsschein 39,7 Prozent.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jorg Hackemann / Shutterstock.com

Aktuelle Deutsche Börse Aktie News

Werbung

Deutsche Börse Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Deutsche Börse nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
11:01 Deutsche Börse Buy Deutsche Bank AG
08:01 Deutsche Börse Sector Perform RBC Capital Markets
08:01 Deutsche Börse Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:01 Deutsche Börse Buy Jefferies & Company Inc.
20.10.26 Deutsche Börse Overweight JP Morgan Chase & Co.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.