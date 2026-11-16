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Deutsche Börse-Analyse im Fokus

Deutsche Börse-Aktie: Deutsche Bank AG vergibt Buy

Deutsche Börse-Aktie: Deutsche Bank AG vergibt Buy

Deutsche Börse-Papier wurde von Deutsche Bank AG-Analyst Benjamin Goy einer sorgfältigen Prüfung unterzogen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Börse AG
331.90 EUR 2.90 EUR 0.88 %
Charts | News | Analysen

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Deutsche Börse von 339 auf 340 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Sein neuer "Primus inter pares" sei die LSE dank des stabilen Daten-Geschäfts und wachstumsstarker Trading-Assets, schrieb Benjamin Goy in seinem am Montag vorliegenden Kommentar zu den europäischen Börsenbetreibern. Er bestätigt allerdings auch seine Kaufempfehlungen für die LSE und die Euronext.

Aktienbewertung im Detail: Die Deutsche Börse-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Zum Vortag unverändert notierte die Deutsche Börse-Aktie um 10:12 Uhr im XETRA-Handel bei 330,70 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Aufwärtspotenzial von 2,81 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Bisher wurden via XETRA 19.397 Deutsche Börse-Aktien gekauft oder verkauft. Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für das Deutsche Börse-Papier um 50,4 Prozent aufwärts.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2026 / 08:25 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Deutsche Börse

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Datum Rating Analyst
10:26 Deutsche Börse Buy Deutsche Bank AG
13.11.26 Deutsche Börse Equal Weight Barclays Capital
03.11.26 Deutsche Börse Neutral UBS AG
23.10.26 Deutsche Börse Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.10.26 Deutsche Börse Neutral Goldman Sachs Group Inc.

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