Deutsche-Börse-CEO: Maximale Zukaufsfähigkeit nicht bei 1 Mrd EUR

Von Matthias Goldschmidt

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Börse könnte nach Aussage ihres Vorstandsvorsitzenden auch mehr als 1 Milliarde Euro für Zukäufe ausgeben. "Es ist nicht so, dass die maximale Zukaufsfähigkeit bei einer Milliarde liegen würde", sagte Theodor Weimer bei der Veranstaltung "Bankengipfel" des Handelsblatts in Frankfurt. Aus der Eigenfinanzierung bekäme der Konzern über 1 Milliarde Euro gestemmt, "dazu haben wir jederzeit die Möglichkeit des Zugangs zum Kapitalmarkt", so Weimer.

Weimer bekräftigte, für Zukäufe offen zu sein, schloss aber eine Fusion unter Gleichen abermals aus. "Transformatorische Deals oder gar dieses Konstrukt eines 'Merger of Equals', davon halte ich nichts."

Weimer, seit Januar Vorstandsvorsitzender der Deutsche Börse AG, hat mehrfach unterstrichen, auch durch Zukäufe wachsen zu wollen. Schwerpunktmäßig sollen diese in den Bereichen festverzinsliche Wertpapiere, Energieprodukte, Währungen, Dienste für Investmentfonds sowie Daten und Indizes liegen.

August 30, 2018 05:20 ET (09:20 GMT)