Deutsche Börse erhöht die Jahresziele dank starkem Marktumfeld erneut

FRANKFURT (dpa-AFX) - Dank des anhaltenden zyklischen Rückenwindes hat die Deutsche Börse ihre Prognose für das laufende Jahr erneut nach oben geschraubt. Die Nettoerlöse sollen auf Jahressicht nun auf über 4,1 Milliarden Euro steigen, wie der Dax (DAX 40)-Konzern am Mittwoch in Frankfurt mitteilte. Zuvor waren "deutlich" über 3,8 Milliarden Euro das Ziel. Beim Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) will die Deutsche Börse mehr als 2,3 Milliarden Euro einfahren. Zuvor hatte sie "deutlich" über 2,2 Milliarden Euro angepeilt.

Im abgelaufenen dritten Quartal schnitt das Unternehmen besser ab als von Analysten erwartet. So stiegen die Nettoerlöse zum entsprechenden Vorjahreswert um 30 Prozent auf 1,09 Milliarden Euro. Als wesentliche Treiber nannte der Konzern unter anderem höhere Handelsvolumen mit Finanzderivaten und Gasprodukten. Von den Erlösen blieben 642 Millionen Euro als operatives Ergebnis hängen, ein Wachstum von 29 Prozent. Unter dem Stricht steigerte der Konzern seinen Gewinn um fast ein Viertel auf 373 Millionen Euro./jcf/he