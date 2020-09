Deutsche Börse erwirbt Mehrheit an Fintech Quantitative Brokers

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Börse kauft die Mehrheit an dem Fintech Quantitative Brokers (QB) und stärkt damit ihre strategische Ausrichtung auf die "Buy-Side". Ein Kaufpreis wurde nicht genannt. Der Frankfurter DAX-Konzern erwartet durch die Übernahme des Anbieters von Ausführungsalgorithmen und datenbasierter Analyseanwendungen für die globalen Futures-, Options- und Zinsmärkte bedeutende Synergien. Die Transaktion soll bis Ende des Jahres abgeschlossen werden

QB werde 2020 voraussichtlich rund 25 Millionen US-Dollar umsetzen und den Erwartungen zufolge ein weiter zweistelliges Umsatzwachstum erzielen, teilte die Deutsche Börse mit.

Das Angebot von QB an Algorithmen, Simulationstools und Analytik-Lösungen wird den Angaben zufolge von den weltweit größten institutionellen Investoren genutzt und bedient die steigende Nachfrage nach brokerneutralen, intelligenten und transparenten Lösungen, um Ausführungskosten und Performance zu steuern. Das Fintech hat Niederlassungen in New York, London, Sydney und Chennai

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/cbr

(END) Dow Jones Newswires

September 17, 2020 04:34 ET (08:34 GMT)

Werbung