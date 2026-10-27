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Deutsche Börse führt 24/7-Handel für DAX-Aktien auf 360X ein

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Börse AG
314.60 EUR 1.00 EUR 0.32 %
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DOW JONES--Die Deutsche Börse bietet seit Dienstag eine 24/7-Handelsabdeckung für die 40 DAX-Aktien an. Die Handelsplattform 360X übernimmt Ausführungen außerhalb der regulären Börsenzeiten über ihr reguliertes MTF-Segment, also multilaterales Handelssystem.

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360X übernehme dabei die RfQ-Ausführung (Request for Quote) in den Nachtstunden sowie am Wochenende. Xetra stelle weiterhin die Liquidität während der europäischen Kernhandelszeiten (Montag bis Freitag, 09:00 bis 17:30 Uhr MEZ) sowie einen erweiterten Privatanleger-Service auf der T7-Handelsarchitektur (Montag bis Freitag, 08:00 bis 22:00 Uhr MEZ) bereit.

"Gemeinsam ermöglicht dieses Modell Kunden, DAX-40-Aktien auch außerhalb der regulären Börsenzeiten in Euro zu handeln. Das ist ein wichtiger Schritt hin zu einer rund um die Uhr verfügbaren europäischen Marktinfrastruktur", so die Deutsche Börse.

Das duale Angebot sieht den weiteren Angaben zufolge vor, dass Standard-DAX-40-Instrumente ausschließlich über das RfQ-Modul von 360X gehandelt werden. Die Kernprozesse von Xetra sollen davon unberührt bleiben. Die regulären Auktionszyklen werden beibehalten; Schlusskurse auf 360X außerhalb der Handelszeiten haben weder Einfluss auf die Eröffnungskurse noch auf die Eröffnungsauktionen auf Xetra.

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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/flf

(END) Dow Jones Newswires

October 27, 2026 06:03 ET (10:03 GMT)

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23.10.26 Deutsche Börse Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.10.26 Deutsche Börse Neutral Goldman Sachs Group Inc.
22.10.26 Deutsche Börse Buy Deutsche Bank AG
21.10.26 Deutsche Börse Kaufen DZ BANK
21.10.26 Deutsche Börse Neutral UBS AG

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