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Deutsche Börse hebt dank höherer Zinsen Ziele an - Geschäfte laufen weiter rund

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Deutsche Börse AG
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Deutsche Börse ist im zweiten Quartal dank guter Geschäfte mit ihren Produkten rund um den Finanzmarkt erneut zweistellig gewachsen. Zudem spielen ihr die weiter steigenden Zinsen in die Karten. Wegen der Leitzinsentwicklung und gestiegener Barbestände erhöhte der Konzern seine 2026er-Prognose für das sogenannte Treasury-Ergebnis wie schon im Sommer um rund 100 Millionen Euro und hob dementsprechend auch die Latte für die Nettoerlöse und das operative Ergebnis leicht an.

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Beim Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) werde jetzt ein rund elfprozentiger Anstieg auf mehr als 3,9 Milliarden Euro erwartet, teilte das im DAX notierte Unternehmen am Dienstagabend in Frankfurt mit. Bislang hatte die Deutsche Börse mehr als 3,8 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Die Prognose für die Nettoerlöse wurde auf mehr als 6,5 Milliarden Euro erhöht. Das wäre ein Anstieg im Vergleich zum Vorjahr um circa acht Prozent. Die Ziele für die Erlöse ohne die Effekte aus den steigenden Zinsen wurden erneut bestätigt.

Im dritten Quartal legten die Nettoerlöse um 13 Prozent auf 1,63 Milliarden Euro an. "Das Wachstum wurde durch anhaltende strukturelle Trends getragen, aber auch durch das zyklische Marktumfeld unterstützt", hieß es in der Mitteilung. Sechs von acht Geschäftsbereichen erzielten den Angaben zufolge zweistellige Wachstumsraten. Das operative Ergebnis kletterte um 16 Prozent auf 978 Millionen Euro nach oben. Die Zahlen fielen etwas besser aus, als Experten erwartet hatten. Einige Analysten hatten allerdings auf eine Erhöhung der operativen Entwicklung gesetzt.

Die zuletzt gut gelaufene Aktie legte im nachbörslichen Handel zunächst leicht zu./zb/he

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12:11 Deutsche Börse Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.10.26 Deutsche Börse Buy Deutsche Bank AG
05.10.26 Deutsche Börse Buy Jefferies & Company Inc.
02.10.26 Deutsche Börse Buy Warburg Research
02.10.26 Deutsche Börse Neutral UBS AG

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