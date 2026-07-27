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Deutsche-Börse-Konkurrent

LSE-Aktie trotzdem leichter: Etwas optimistischer nach guten Geschäften

LSE-Aktie trotzdem leichter: Etwas optimistischer nach guten Geschäften

Der Börsenbetreiber und Finanzdatenanbieter London Stock Exchange (LSE) hat nach guten Geschäften im ersten Halbjahr die Margenprognose erhöht.

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London Stock Exchange (LSE)
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Zudem wurde beim 2026er-Ertragsziel das untere Ende der bisherigen Spanne angehoben. Der Deutsche Börse-Konkurrent rechnet jetzt mit einem um Sondereffekte bereinigten Erlösplus von 7 bis 7,5 Prozent anstatt zuvor 6,5 bis 7,5 Prozent. Bei der Marge basierend auf dem bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) peilt die LSE jetzt ein Plus von einem Prozentpunkt an, anstatt wie bisher 0,8 bis 1,0 Punkten.

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In den ersten sechs Monaten legten die operativen Erträge bereinigt um Währungseffekte um 8,4 Prozent auf knapp 4,8 Milliarden Pfund (5,6 Mrd Euro) zu. Der bereinigte operative Gewinn zog um 14 Prozent auf gut 2,5 Milliarden Pfund an, wie das im Stoxx 50 notierte Unternehmen am Donnerstag in London mitteilte. Die Marge kletterte um 3,2 Prozentpunkte auf 52,7 Prozent. Die Zwischendividende wurde etwas stärker als von Experten erwartet angehoben. Zudem kündigte der Börsenbetreiber weitere Aktienrückkäufe an.

In London verliert die LSE-Aktie zeitweise 2,85 Prozent auf 89,36 GBP.

/zb/err/jha/

LONDON (dpa-AFX)

Bildquellen: Victor Moussa / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
08.07.26 London Stock Exchange (LSE) Buy Goldman Sachs Group Inc.
07.07.26 London Stock Exchange (LSE) Buy UBS AG
06.07.26 London Stock Exchange (LSE) Buy Jefferies & Company Inc.
01.07.26 London Stock Exchange (LSE) Buy Deutsche Bank AG
15.06.26 London Stock Exchange (LSE) Buy Goldman Sachs Group Inc.