Deutsche Börse-News: "Dämpfer für die KI-Rally"

FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Nach dem Rückschlag der US-Technologiewerte richtet sich der Blick diese Woche auf die Tragfähigkeit der KI-Hausse. Mit SpaceX steht ein Börsendebüt an, das auch für Indexfonds und bestehende Schwergewichte relevant wird.

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8. Juni 2026. FRANKFURT (Deutsche Börse). Die Aktienmärkte starten mit Minuszeichen in die neue Woche. Nachdem die US-Indizes am Freitag deutlich an Wert verloren haben, wird der DAX (DE0008469008) heute Morgen bei 24.450 Punkten gesehen. Die vergangene Woche hatte der deutsche Leitindex nach einem Minus von 1,4 Prozent bei 24.759 Punkten beendet. Der Stoxx Europe 600 (EU0009658202) verlor 0,5 Prozent auf 622,66 Punkte. In den USA verbuchten der S&P 500 und der Nasdaq 100 auf Wochensicht Rückgänge von 2,6 Prozent bzw. 4,5 Prozent.

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An der Börse wird nun darüber diskutiert, ob der Rücksetzer im Technologiesektor nur eine kurze Unterbrechung der KI-getriebenen Rally war oder der Beginn einer stärkeren Korrektur. Ein Belastungsfaktor war die enttäuschend aufgenommene Umsatzprognose des Chipherstellers Broadcom am vergangenen Mittwoch. Zuvor hatten die US-Indizes noch neue Allzeithochs markiert. Robert Rethfeld von Wellenreiter-Invest nennt den Freitag einen "Liquidationstag in allen Anlageklassen", da Anleihen, Aktien, Kryptos, aber auch Rohstoffe fielen. Der Experte sieht in diesem Verhalten aber keinen neuen Trend, sondern nur ein "sehr kurzfristiges Phänomen".

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"Kurzfristig deutlich erhöhter Kapitalbedarf"

Als Gründe für den Ausverkauf sieht Rethfeld die extrem optimistische Positionierung der globalen Fondsmanager mit einer hohen Übergewichtung in Aktien und Rohstoffen sowie den "temporär hohen Kapitalbedarf bei Investoren". "Wenn innerhalb von wenigen Handelstagen ein Kapitalbedarf von bis zu 250 Milliarden Dollar besteht, dann ist der Liquidationsbedarf bei bestehenden Positionen deutlich erhöht", erklärt er mit Blick auf den Börsengang von SpaceX, die "Mammut-Kapitalerhöhung" von Alphabet mit fast 85 Milliarden Dollar und den von Meta angekündigten Kapitalbedarf, der seiner Rechnung nach "eine ähnliche Dimension wie bei Alphabet aufweisen könnte".

Berndt Fernow von der LBBW beschreibt derweil einen Markt, in dem die KI-Hausse immer weitere Kreise gezogen hat. Nach Nvidia seien zunächst Chipfertiger und Ausrüster, später Speicherhersteller, Leistungshalbleiter, Netzwerktechnik, Serveranbieter, Stromversorgung und Spezialchemie gesucht gewesen. Der Analyst warnt vor diesem Hintergrund davor, dass die gestiegenen Indexnotierungen nur die halbe Wahrheit seien. Die Mehrheit der Einzelwerte habe sich schwächer entwickelt als die großen Aktienindizes.

Die Folgen des SpaceX-Börsengangs

Zum großen Belastungstest für die Aktienmärkte könnte der für kommenden Freitag geplante Börsengang von SpaceX werden. Clemens Freigang von der LBBW spricht von einem Rekord-IPO und nennt ein erwartetes Emissionsvolumen von 74,4 Milliarden US-Dollar. Die Bewertung des Raumfahrtunternehmens liege auf Basis des festgelegten Emissionspreises von 135 Dollar bei 1,77 Billionen Dollar. Damit würde das Unternehmen Saudi Aramco als bisher größten Börsengang ablösen.

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Für die Aktienmärkte ist das IPO nicht nur wegen der Größe der Emission relevant. Die Analysten der DZ Bank verweisen darauf, dass Börsenneulinge nach einer Indexaufnahme Käufe durch Indexfonds auslösen können. MSCI kann große IPOs bereits nach zehn Handelstagen aufnehmen, während für den S&P 500 an der Zwölfmonatsfrist festgehalten wird. Bei geringem Streubesitz trifft zusätzliche Nachfrage auf ein begrenztes Angebot. Zugleich müssten Indexfonds zur Finanzierung der neuen Positionen andere Aktien verkaufen. Die DZ Bank sieht deshalb rund um solche Aufnahmetermine eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit.

Auch Jens Ehrhardt von der Finanzwoche ordnet die anstehenden Neuemissionen als möglichen Belastungsfaktor ein. Neben SpaceX nennt er die KI-Giganten Anthropic und OpenAI. Das Verhältnis von Aktienangebot und Aktiennachfrage verschlechtere sich, wobei Ehrhardt eher von einem Ausgleich als von einem Überangebot spricht.

Geopolitik und Zinsentscheidung

Der Iran-Konflikt könnte vor diesem Hintergrund an den Börsen kurzzeitig in den Hintergrund geraten, solange es hier keine relevanten Neuigkeiten gibt. Zudem dürfte der Fokus auch auf der EZB-Sitzung am Donnerstag liegen. Analysten und Volkswirte halten eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte für nahezu ausgemacht.

Technisches Bild zeigt weitere Korrekturrisiken

Mit Blick auf die Charttechnik haben sich die Aussichten durch den starken Kursrückgang zum Wochenschluss eingetrübt. "Mit dem Freitag beginnt eine neue Marktphase", erklärt Marcel Mußler bezüglich der großen US-Indizes. Der technische Analyst spricht von einer anstehenden "Konsolidierungszeit". Mit einem stärkeren Einbruch sei wohl nicht zu rechnen, aber auch nicht mit einer schnellen Wiederbelebung der Aufwärtsrallye. Für den DAX sei es im aktuellen Umfeld wichtig, den Aufwärtstrend zu verteidigen, der aktuell bei 24.570 Punkten verläuft. Gelinge das nicht, besitze der Index "sofort ein aufreizend leichtes weiteres Korrekturpotential". Erst an den beiden Unterstützungen bei 23.715 und 23.797 Punkten gebe es laut Mußler dann eine nächste Auffangzone.

Wichtige Konjunktur- und Wirtschaftstermine der Woche

Montag, 8. Juni

08.00 Uhr. Deutschland: Auftragseingänge der Industrie. Nach dem deutlichen Plus im März sollen die April-Daten zeigen, ob der Anstieg vor allem auf Sondereffekte zurückzuführen war. Die Helaba erwartet gegenüber dem Vormonat ein Minus von 1,0 Prozent, die LBBW rechnet sogar mit einem Rückgang um 3,5 Prozent.

Dienstag, 9. Juni

08.00 Uhr. Deutschland: Industrieproduktion. Wie schon der März dürfte auch der April ein schwieriger Monat für die Industrie gewesen sein. Die Deka verweist darauf, dass die deutsche Industrieproduktion seit Dezember drei Mal gesunken ist. Die Helaba erwartet gegenüber dem Vormonat ein Minus von 0,5 Prozent, die Nord/LB dagegen ein Plus von 1,5 Prozent.

14.30 Uhr. USA: Handelsbilanz. Das Defizit dürfte im April hoch geblieben sein. Die Helaba rechnet mit einem Fehlbetrag von 55,0 Milliarden US-Dollar, der Konsens liegt bei 55,5 Milliarden US-Dollar nach 60,3 Milliarden US-Dollar im März.

16.00 Uhr. USA: Verkäufe bestehender Häuser. Der US-Immobilienmarkt bleibt ein Gradmesser für die Wirkung der hohen Finanzierungskosten. Im Konsens wird eine annualisierte Verkaufszahl von 4,08 Millionen Häusern erwartet, nach 4,02 Millionen im April.

Mittwoch, 10. Juni

14.30 Uhr. USA: Inflationsdaten. Die Verbraucherpreise dürften im Mai erneut deutlich gestiegen sein. Bei der Gesamtteuerung liegt der Konsens bei 0,5 Prozent gegenüber dem Vormonat, nach 0,6 Prozent im April. Die Kernrate ohne Energie und Nahrungsmittel wird bei 0,3 Prozent gesehen. Die Deka verweist auf mögliche Preissteigerungen bei Gütern außerhalb von Energie und Nahrungsmitteln, unter anderem bei Gebrauchtwagen.

Donnerstag, 11. Juni

14.15 Uhr. Eurozone : EZB-Zinsentscheidung. Eine Anhebung der Leitzinsen um 25 Basispunkte gilt als wahrscheinlich. Für den Einlagensatz liegt der Konsens bei 2,25 Prozent nach 2,00 Prozent, für den Hauptrefinanzierungssatz bei 2,40 Prozent nach 2,15 Prozent. Die Volkswirte der Deka gehen davon aus, dass die EZB wegen der hohen Unsicherheit zunächst weiter "von Sitzung zu Sitzung" entscheiden will.

Freitag, 12. Juni

16.00 Uhr. USA: Verbrauchervertrauen der Universität Michigan. Die Stimmung der US-Verbraucher dürfte sich im Juni verbessert haben. Der Konsens liegt bei 46,0 Punkten nach 44,8 Punkten im Mai. Die Deutsche Bank erwartet sogar 48,5 Punkte und verweist zusätzlich auf die Bedeutung der Inflationserwartungen in der Umfrage.

USA: voraussichtliches Börsendebüt von SpaceX. Die Erstnotiz des Raumfahrtunternehmens an der Nasdaq ist für den letzten Tag dieser Woche geplant. Analysten verweisen auf eine mögliche Bewertung von 1,77 Billionen US-Dollar. Damit wäre es der größte Börsengang der Geschichte.

Von Thomas Koch, 8. Juni 2026, © Deutsche Börse AG

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Deutsche Börse AG verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)