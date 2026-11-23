FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Fondsmanager Roger Peeters erläutert, warum das 30. Eigenkapitalforum nicht nur das aktuelle Sentiment am deutschen Aktienmarkt widerspiegelt, sondern auch neue Chancen für europäische Small- und Mid-Caps aufzeigen könnte.

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23. November 2026. FRANKFURT (pfp Advisory). Der November zählt seit Jahrzehnten bei mir zu den Monaten mit den vollsten Terminkalendern und einen gehörigen Teil davon nehmen Konferenzen ein, auf denen sich Unternehmensvorstände in Einzel- und Gruppengesprächen mit Analysten und Investoren austauschen. Erst vergangene Woche hatte ich zwei dieser Events und am heutigen Montag startet mit dem Eigenkapitalforum, kurz EKF, sozusagen "die Mutter aller Kapitalmarktkonferenzen", zumindest aus der subjektiven Sicht eines deutschen Stockpickers: Mehr als 260 Emittenten (aus DAX, MDAX, SDAX, Scale und auch "von außerhalb" der gängigen Indizes) und tausende Investoren nehmen den etwas umständlichen Weg zum Steigenberger Airport Hotel auf sich, um sich drei Tage lang in Hotelzimmern zu 45-minütigen Einzelgesprächen oder Group Meetings zusammenzusetzen. Vorträge, ein buntes Rahmenprogramm und natürlich der umfangreiche Austausch mit Marktbegleitern auf dem Klassentreffen runden das Event ab.

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Im Schatten des Wettlaufs um künstliche Intelligenz steht eine grundlegende Frage: Woher kommt der Strom, den die digitale Industrie der Zukunft benötigt? Dirk Specht erklärt, warum Anleger diese makroökonomischen Zusammenhänge im Blick behalten sollten - und welche Chancen und Risiken sich daraus für langfristige Investments ergeben.

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Dabei wird 2026 ein runder Geburtstag begangen. Es ist das bereits 30. Eigenkapitalforum, wobei die Geburtsstunde 1996 nicht in Frankfurt, sondern in Leipzig stattfand. Damals übrigens als Treffen von 40 (noch) nicht börsennotierten Firmen. Einige von denenfanden sich Jahre später gelistet am "Neuen Markt" wieder. Dieses Segment brachte um die Jahrtausendwende die Anlegerschaft ähnlich an den Rand der Ekstase wie heute die Highflyer aus der KI-Wettschöpfungskette oder halt auch Aktien von Eisenbahn-Unternehmen um 1845 oder Tulpenzwiebeln in den 1630er Jahren.

Bei deutschen Unternehmen war der Neue Markt wahrscheinlich der letzte echte Hype. Dabei sollte nicht unerwähnt bleiben, dass deutsche Unternehmen insbesondere aus der zweiten Reihe in den Nuller-Jahren des 21. Jahrhunderts echte Outperformer waren, nur eben ohne Kaufpanik und FOMO ("Fear of missing out")-Vibes. Im Jahr 2026, so weit lehne ich mich auch vor der Konferenz aus dem Fenster, ist die Stimmung ein Stück weit speziell, so zumindest mein verfestigter Eindruck aus den Konferenzen und Gesprächen der Vormonate: Den meisten börsennotierten Firmen geht es eher gut als schlecht, das wird ja auch durch aggregierte Geschäftsdaten bestätigt. Die sicherlich zutreffenden Probleme des Standorts Deutschland haben eine geringe Schnittmenge mit den Ergebnissen der Firmen, die hier ihren Sitz haben und global agieren.

Gleichwohl gibt es besonders "unterhalb des DAX" eine Stimmung, die reflektiert, dass das Anlegerinteresse mitunter schwindet. En vogue sind halt die "Magnificent Seven", die mit SpaceX und Anthropic zzgl. Chip-Riesen wie Broadcom mittlerweile eher ein Dutzend Börsenfavoriten sind. Diese Begeisterung ist natürlich (wie bei jedem Hype) fundamental nachvollziehbar zustande gekommen. Gleichwohl frage ich mich, ob sich jeder Anleger sogenannter Welt-Indizes bewusst ist, wie stark sein Vermögen im Jahr 2026 an der US-Technologiebörse hängt, an der ironischerweise mittlerweile auch viele klassische Aktien etwa aus der Konsumindustrie gelistet sind.

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Gemessen an etwa langfristigeren Kennzahlen wie dem Kurs-Buchwert-Verhältnis sind die Unterschiede zwischen börsennotiertem europäischen Mittelstand auf der einen Seite und den US-Konzernen (und damit meine ich nicht nur die ganz Großen) auf der anderen Seite frappierend. Ich werde oft gefragt, ob das ein Problem oder sogar eine Chance ist. Meines Erachtens natürlich ein Problem beim Blick auf die letzten fünf Jahre, aber natürlich auch eine mögliche (!) Chance für die Zukunft, die sich zeitlich eben nicht spezifizieren lässt, weil sie nicht nur von den Daten der Unternehmen, sondern von der Attitüde der globalen Anlegerschaft abhängt.

Und somit rechne ich damit, dass die deutsche "Bubble", die sich in dieser Woche in Frankfurt zusammenfindet, genauso einig wie in den Jahren zuvor ist, dass sich das (seit fünf Jahren im grundsätzlichen Trend vergrößernde) Aufholpotenzial der deutschen (wie europäischen) Small- und Mid-Caps denn auch wieder erschließen kann, sich also der Abstand wieder abbaut. Die Möglichkeit, dass sich die Schere der seit Jahren aufgebauten und wissenschaftlich unlogischen und empirisch seltenen "negativen Small-Cap-Prämie" auflöst, ist natürlich gegeben. Ob es jetzt so weit ist, weiß ich natürlich nicht, aber bis zum 40. Geburtstag des EKF werden wir wohl auch nicht warten müssen.

Von Roger Peeters, 23. November 2026, © pfp Advisory

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Deutsche Börse AG verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)