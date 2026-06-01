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Deutsche Börse-News: Die Käufer bleiben am Drücker (ETF-Handel)

17.06.26 10:39 Uhr
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FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - US-Aktien-ETFs dominieren den Handel. Tech-Werte werden zunehmend verkauft. Schwellenländer rücken in den Fokus. SpaceX belebt auch nach dem IPO das Geschäft mit Raumfahrt-ETFs. Bei Edelmetallen überwiegen die Abflüsse.

17. Juni 2026. FRANKFURT (Deutsche Börse). Der Kaufrausch im ETF-Handel geht weiter. Obwohl es in der abgelaufenen Woche keine großen Sparplanausführungen gab, bilanziert Frank Mohr von der Société Générale bei hohen Umsätzen einen klaren Kaufüberhang. Vor allem Aktien-ETFs sind sehr beliebt. 80 Prozent der Umsätze entfallen auf diese Produkte, nur 20 Prozent auf Anleihe-ETFs. "Normalerweise beträgt der Anteil des Bonds-Segments mindestens ein Drittel", erklärt der Händler.

Besonders gefragt sind derzeit breit gestreute US-Aktien-Indexfonds. Gekauft werden vor allem die S&P 500-ETFs von iShares (IE00B5BMR087) und Vanguard (IE00B3XXRP09) sowie der iShares MSCI USA (IE00BYVJRR92). Gewinnmitnahmen sieht Mohr wie schon in der Vorwoche im Technologie-Segment. Dort werden der Invesco EQQQ Nasdaq-100 (IE0032077012) und der iShares Nasdaq-100 (IE00B53SZB19) mehrheitlich verkauft.

US-Aktien bleiben erste Wahl

Ein gemischtes Bild bieten auch die globalen Indexfonds. Während die MSCI World-ETFs von iShares (IE00B4L5Y983) und Amundi () ebenso wie der Vanguard FTSE All-World (IE00B3RBWM25) stark nachgefragt werden, berichtet Mohr von Abgaben ds State Street SPDR MSCI All Country World (IE00B44Z5B48).

Abseits dieser beiden dominierenden Kategorien mit zwei Dritteln der Umsätze gibt es deutliches Kaufinteresse für den Amundi MSCI Emerging Markets Swap (LU1681045370) und den iShares Core MSCI EM IMI (IE00BKM4GZ66). Weniger beliebt sind europäische Aktien, obwohl der Euro Stoxx 50 gerade ein neues Allzeithoch markiert hat. Mohr bilanziert vor allem im iShares Core EURO STOXX 50 (IE00B53L3W79) viele Verkaufsorders.

Tech-ETFs überragen alles

Im Handel mit Branchen-ETFs bleiben Technologie-Indexfonds führend. Im Vergleich zur Vorwoche ist der Umsatzanteil allerdings von 60 auf 40 Prozent gesunken. "Trotzdem ist das Interesse hier schon noch sehr hoch", erklärt Mohr und spricht von einem "alles überragenden Sektor". Nach den jüngsten Gewinnmitnahmen ist das Verhältnis zwischen Käufen und Verkäufen diesmal "ziemlich ausgeglichen".

Abgestoßen werden der iShares S&P 500 Information Technology (IE00B3WJKG14) und der Amundi MSCI World Information Technology (LU0533033667). Auf den Einkaufslisten stehen der Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C (IE00BGV5VN51) und der iShares Electric Vehicles and Driving Technology (IE00BGL86Z12). Sven Seipp erwähnt zudem noch den VanEck Semiconductor (IE00BMC38736), der seit Jahresbeginn 70 Prozent gestiegen ist. "Dieser Indexfonds liefert den besten Umsatz in unserem Tech-ETF-Sektor", erzählt der Händler der ICF Bank.

Beide Händler berichten rund um den Börsengang von SpaceX zudem von einem nochmals gestiegenen Umsatz und starken Käufen des VanEck Space Innovators (IE000YU9K6K2). "Den jüngsten Kursrückgang von rund 25 Prozent nutzen manche als Einstiegschance", analysiert Seipp die Entwicklung.

Rohöl gefragt, Edelmetalle unter Druck

Das Geschäft mit Rohstoff-ETCs wird von Rohöl und Edelmetallen dominiert. Nach dem möglichen Ende des Konflikts zwischen den USA und dem Iran ist der Ölpreis deutlich gefallen. Viele Anlegerinnen und Anleger scheinen an der Nachhaltigkeit dieser Bewegung aber zu zweifeln. Seipp berichtet von hohen Umsätzen im WisdomTree WTI Crude Oil 3x Daily Leveraged (IE00BMTM6B32). Daneben meldet der Händler deutliche Abflüsse aus dem Edelmetall-Sektor. Verkäufe sieht er vor allem im Invesco Physical Gold EUR Hedged (XS2183935274) und dem WisdomTree Physical Silver (JE00B1VS3333).

Von Thomas Koch, 16. Juni 2026, © Deutsche Börse AG

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Deutsche Börse AG verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)

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