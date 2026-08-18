Deutsche Börse-News: ETF-Newcomer: Künstliche Intelligenz für europäische Aktien

18.08.26 16:42 Uhr

FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Drei neue ETF- und ETP-Listings

Diese Anlagethemen erweitern das Angebot: KI-optimierte Aktien aus Europa, Investment-Grade-Unternehmensanleihen mit aktivem Management, Korb mit Kryptowährungen.

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18. August 2026. FRANKFURT (Deutsche Börse).

Der LAIQON - European Equity AI Optimized Active UCITS ETF wird aktiv verwaltet und investiert in Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung aus 15 europäischen Industrieländern. Grundlage der Titelauswahl ist der proprietäre LAIC Advisor, ein durch künstliche Intelligenz (KI) optimiertes Prognosemodell, das wahrscheinlichkeitsbasierte Rendite- und Risikoindikatoren ermittelt. Das Portfoliomanagement wendet anschließend eine qualitative Prüfung an, um die endgültige Anlagestrategie festzulegen.

Der Xtrackers II EUR Investment Grade Corporate Bond Active UCITS ETF wird aktiv verwaltet und investiert in auf Euro lautende Investment-Grade-Unternehmensanleihen. Das Fondsmanagement kombiniert dabei Top-down- und Bottom-up-Analysen mit einem Fokus auf die Auswahl einzelner Wertpapiere und Emittenten.

Der Xtrackers Galaxy Physical Crypto Market ETC Securities bildet die Wertentwicklung eines diversifizierten Korbs führender Krypto-Assets ab. Er ermöglicht ein breites Krypto-Engagement, ohne dass die zugrunde liegenden Assets direkt in einer Wallet gehalten werden müssen. Der ETN ist in Euro und US-Dollar handelbar.

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ETF-Newcomer: Künstliche Intelligenz für europäische Aktien

Der LAIQON - European Equity AI Optimized Active UCITS ETF verbindet aktives Fondsmanagement mit künstlicher Intelligenz. Der ETF investiert in Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung aus europäischen Industrieländern und orientiert sich dabei am MSCI Europe. Anders als ein klassischer ETF bildet er seinen Referenzindex jedoch nicht einfach passiv ab: Das Portfolio wird aktiv gesteuert und kann auf täglicher Basis neu ausgerichtet werden.

Im Mittelpunkt steht ein proprietäres KI-gestütztes Prognosemodell, das eine breite Datenbasis verarbeitet und wahrscheinlichkeitsbasierte Einschätzungen zu Rendite und Risiko ermittelt. Dabei kommen unter anderem Deep-Learning- und Faktormodelle sowie neuronale Netze zum Einsatz. Die daraus entstehenden Anlagevorschläge werden anschließend vom Portfoliomanagement qualitativ geprüft und in die endgültigen Anlageentscheidungen übersetzt.

Der ETF umfasst rund 100 bis 150 Aktien und soll bewusst vom Referenzindex abweichen, um zusätzliches Renditepotenzial zu erschließen. Dafür wird ein Tracking Error von 2 bis 5 Prozent pro Jahr angestrebt. Der ETF ist thesaurierend, als Artikel-8-Produkt nach SFDR klassifiziert und hat laufende Kosten von 0,49 Prozent pro Jahr.

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LAIQON bringt seine KI- und Investmentexpertise über die Tochtergesellschaft LAIC ein, während Amundi als Fondspartner die ETF-Infrastruktur, Strukturierung und das Fondsmanagement über seine ETF-as-a-Service-Plattform bereitstellt.

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Das Produktangebot im ETF & ETP-Segment der Deutschen Börse umfasst derzeit insgesamt 2.951 ETFs, 205 ETCs und 361 ETNs. Mit dieser Auswahl und einem durchschnittlichen monatlichen Handelsvolumen von rund 32,3 Mrd.? ist Xetra der führende Handelsplatz für ETFs und ETPs in Europa.

18. August 2026, © Deutsche Börse

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Deutsche Börse AG verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)