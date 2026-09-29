Deutsche Börse-News: ETFs: "Deutschland derzeit angesagt"

29.09.26 15:27 Uhr

FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Die Tech-Zurückhaltung der Vorwochen ist verflogen, geblieben ist allerdings die differenzierte Sicht auf die USA. Auffällig außerdem: DAX-ETFs sind wieder beliebt. Der jüngste Bitcoin-Höhenflug belebt zudem den Krypto-ETN-Handel.

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29. September 2026. FRANKFURT (Deutsche Börse). Ölpreis und KI-Bewertungen sind auch im ETF-Handel Top-Themen. Zuletzt sorgte die Nachricht für Unruhe, dass ChatGPT-Entwickler OpenAI nach einem weiteren Zwischenfall das Training seiner leistungsstärksten KI-Modelle aussetzt. Größere Abgaben blieben aber aus. Frank Mohr von der Société Générale meldet für Aktien-ETFs insgesamt einen klaren Kaufüberhang. "Allerdings sind US-Aktien nicht mehr so gefragt", ergänzt er. Ivo Orlemann von der ICF Bank sieht den Schwerpunkt derzeit ohnehin eher bei Goldpreis-Trackern. Und Janis Völker von Lang & Schwarz berichtet von hohen Umsätzen in Krypto-ETNs. "Wer risikofreudig ist, setzt derzeit auf Kryptowährungen." DAX, Stoxx Europe 600, S&P 500 und Nasdaq halten sich aktuell auf hohem Niveau, allerdings unter ihren Rekordständen.

Im Handel mit Aktien-ETFs dominieren die Käufe, für USA-ETFs meldet Mohr aber nur noch einen kleinen Kaufüberhang. Ge- und verkauft würden etwa der Invesco MSCI USA (IE00B60SX170) und der BNP Paribas Easy S&P 500 (FR0011550185). "Bei Nasdaq-ETFs (IE00B53SZB19) sehen wir eindeutig mehr Käufe", bemerkt er. Das gelte auch für globale Aktien.

"Auffällig ist das große Interesse an Deutschland", erklärt Mohr außerdem. Gekauft würden DAX-Tracker von iShares (DE0005933931) und Xtrackers (LU0274211480) sowie MDAX-ETFs von Invesco (). ShortDAX-ETFs würden verkauft. "Das zeigt: Deutschland ist derzeit angesagt."

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Tech-Zurückhaltung vorbei

Bei den Branchen-ETFs geht es weiter viel um Tech-Werte. In den Portfolios landen Mohr zufolge der iShares S&P 500 Information Technology Sector (IE00B3WJKG14) und der Xtrackers MSCI World Information Technology (IE00BM67HT60). Auch Völker sieht kaum Verkäufe von Tech- und KI-ETFs "Die meisten Käufer von KI-ETFs dürften eher langfristig investiert sein", meint er.

Weitere umsatzstarke Branchen bei der Société Générale sind die Energie- und die Finanzbranche, mit überwiegend Verkäufen für Energie- und Käufen von Finanz-ETFs. Eher auf den Verkaufslisten stehen Orlemann zufolge derzeit Rüstungs-ETFs. Beispiele: der WisdomTree Europe Defence (IE0002Y8CX98) und der VanEck Defense (IE000YYE6WK5).

Im Handel mit Anleihen-ETFs stehen Geldmarkt-Tracker einmal mehr im Mittelpunkt. Aber auch auf Staatsanleihen wird Mohr zufolge gesetzt, etwa mit dem Vanguard EUR Eurozone Government Bond (IE00BH04GL39) und iShares-ETFs, die globale Staatsanleihen abbilden.

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"Richtig viel los" bei Krypto-Trackern

"Bei uns ist in Krypto-ETNs seit einigen Wochen wieder richtig viel los", meldet Völker von Lang & Schwarz außerdem. "Schwerpunkt sind Bitcoin und Ethereum, aber auch kleine Coins kommen wieder aus der Versenkung." Meist seien es Käufe. Der Bitcoin liegt mit aktuell rund 84.000 US-Dollar weiter deutlich über den Niveaus der Sommermonate um 63.000 US-Dollar.

Goldpreisrückgang zum Einstieg genutzt

Deutlich schwächer zeigt sich Gold. Der Preis für die Feinunze liegt am Dienstagmittag nur noch bei 4.142 US-Dollar, im August waren es kurzzeitig über 4.600 US-Dollar. Bei der ICF sind Gold-ETCs derzeit Umsatzspitzenreiter, meist mit Käufen, etwa des Invesco Physical Gold in währungsgesicherter (XS2183935274) und nicht währungsgesicherter Variante (IE00B579F325). Ebenfalls fast nur Käufe beobachtet Orlemann für den VanEck Gold Miners-ETF (IE00BQQP9F84).

Von Anna-Maria Borse, 29. September 2026, © Deutsche Börse AG

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Deutsche Börse AG verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)