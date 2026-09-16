Deutsche Börse-News: Fünf neue ETFs und ETCs im Handle

16.09.26 11:17 Uhr

FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Diese Anlagethemen erweitern das Angebot: Landwirtschaftssektor, europäische Aktien mit breiter Streuung, Euro-Anleihen mit Qualitätsfilter, hinterlegtes Silber mit Währungssicherung.

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16. September 2026. FRANKFURT (Deutsche Börse).

Der Amundi Core STOXX Europe 600 UCITS ETF investiert in Aktien von 600 Unternehmen mit großer, mittlerer und kleiner Marktkapitalisierung aus entwickelten europäischen Ländern.

Der VanEck Agribusiness UCITS ETF investiert weltweit in Unternehmen des Agribusiness-Sektors. Berücksichtigt werden Unternehmen, die mindestens 50 % ihrer Umsätze in Bereichen wie Agrarchemikalien und Düngemitteln, Saatgut und Pflanzeneigenschaften, Land- und Bewässerungstechnik, Agrarprodukten, Aquakultur, Viehzucht, Plantagenwirtschaft sowie dem Handel mit Agrarrohstoffen erwirtschaften.

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Newcomer der Woche: Investieren in die Landwirtschaft

Der VanEck Agribusiness UCITS ETF setzt auf Unternehmen, die vom weltweiten Agrarsektor profitieren. Im Portfolio landen Firmen aus Bereichen wie Düngemittel und Agrarchemikalien, Saatgut, Land- und Bewässerungstechnik, Agrarprodukte, Aquakultur und Viehzucht. Berücksichtigt werden Unternehmen, die mindestens die Hälfte ihres Umsatzes in diesen Bereichen erzielen. Damit bietet der ETF einen gezielten Zugang zur gesamten Wertschöpfungskette der Landwirtschaft - von Saatgut und Dünger über Technik bis hin zu Produktion und Handel mit Agrarrohstoffen.

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Die Allianz Smart Bond ETF-Reihe wird aktiv verwaltet und investiert an den globalen Anleihemärkten mit Fokus auf in Euro lautende, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating und einer Laufzeit von 1 bis 10 Jahren. Die Wertpapierauswahl basiert auf einer internen Bonitätsprüfung, die quantitative Analysen der Finanzkraft, fundamentales Research inklusive makroökonomischer Faktoren sowie marktimplizierte Signale wie Kreditspreads und Renditekurven kombiniert. Während einer der Teilfonds schwerpunktmäßig in Staatsanleihen investiert, fokussiert sich der andere auf Unternehmensanleihen.

Der WisdomTree Physical Silver - EUR Daily Hedged ETC bietet Anlegern die Möglichkeit, an der Entwicklung des Silberpreises teilzuhaben. Das ETC ist durch zugewiesene, physische Silberbarren unterlegt, die den Good-Delivery-Standards der London Bullion Market Association (LBMA) entsprechen und getrennt verwahrt werden. Die Anteilsklasse sichert dabei das Wechselkursrisiko zwischen US-Dollar und Euro auf täglicher Basis ab.

Das Produktangebot im ETF & ETP-Segment der Deutschen Börse umfasst derzeit insgesamt 2.975 ETFs, 205 ETCs und 361 ETNs. Mit dieser Auswahl und einem durchschnittlichen monatlichen Handelsvolumen von rund 32,9 Mrd.? ist Xetra der führende Handelsplatz für ETFs und ETPs in Europa.

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16. September 2026, © Deutsche Börse

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Deutsche Börse AG verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)