DAX24.707 +0,2%Est506.230 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,7500 +1,7%Nas25.607 +1,2%Bitcoin52.556 +0,4%Euro1,1406 +0,2%Öl72,78 -0,4%Gold4.040 -1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F SAP 716460 Volkswagen (VW) vz. 766403 Bayer BAY001 Infineon 623100 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Micron Technology 869020 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Microsoft 870747 Allianz 840400 BMW 519000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Wall Street fester erwartet -- NBCUniversal plant IPO -- Comcast, Strategy, ServiceNow, SAP, SK hynix, Samsung, Honeywell, TSMC, Tesla, Siemens Energy, DroneShield, SpaceX im Fokus
Top News
Strategy-Aktie mit Befreiungsschlag: Konzern öffnet sich für Bitcoin-Verkäufe Strategy-Aktie mit Befreiungsschlag: Konzern öffnet sich für Bitcoin-Verkäufe
Aktien von BMW, Mercedes-Benz und VW bleiben unter Druck - Jefferies sieht BMW-Effekt teilweise überzogen Aktien von BMW, Mercedes-Benz und VW bleiben unter Druck - Jefferies sieht BMW-Effekt teilweise überzogen
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Deutsche Börse-News: "Gesunde Abkühlung nach starker KI-Rally" Ausblick

29.06.26 14:38 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.708,2 PKT 37,0 PKT 0,15%
Charts|News|Analysen
NASDAQ Composite Index
25.596,3 PKT 298,7 PKT 1,18%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Chipaktien stehen aktuell unter Druck und lasten auf den Märkten insgesamt. Größere Turbulenzen wegen hoher KI-Bewertungen erwarten aber wenige - die Zuversicht dominiert.

29. Juni 2026. FRANKFURT (Deutsche Börse). Der Ölpreis liegt fast wieder auf dem Niveau vor dem Nahost-Krieg, von Euphorie am Aktienmarkt kann aber keine Rede sein. "An den Aktienmärkten kommen immer wieder Sorgen wegen der hohen Bewertungen im Technologiesektor auf, und in der Folge kommt der DAX per saldo nicht vom Fleck", fasst es Ralf Umlauf von der Helaba zusammen.

+++

Online-Session am 6. Juli, 12 Uhr: Wenn die KI-Blase Luft verliert - diese Aktien könnten bestehen. Mit Torsten Tiedt, Aktienfinder

Anmelden: live.deutsche-boerse.com/live

+++

Der US-Tech-Index Nasdaq 100 ist vergangene Woche um rund 4 Prozent gefallen. Der DAX (DE0008469008) steht am Montagmorgen bei 24.745 Punkten nach 24.643 am Freitag zu Handelsschluss. Der Stoxx Europe 600 (EU0009658202) bleibt in Rekordnähe. Stark angeschlagen ist weiter der Bitcoin. Die Kryptowährung ist am Wochenende wieder unter die 60.000 US-Dollar-Marke gerutscht, am Montagmorgen liegt sie knapp darüber.

"Strukturelle Wachstumstreiber bleiben intakt"

Von einer "gesunden Abkühlung nach starker KI-Rally" spricht Gero Patterer, Portfoliomanager bei der Weber Bank. Er wertet die Bewegung nicht als fundamentale Trendwende. "Die strukturellen Wachstumstreiber bleiben intakt: Die Nachfrage nach Rechenleistung, Automatisierung und KI-Anwendungen ist weiterhin hoch, während die verfügbaren Kapazitäten vieler Anbieter knapp bleiben", erklärt er. Kurzfristig könnten höhere Renditen am Anleihenmarkt und eine vorsichtigere Anlegerstimmung zwar für weitere Schwankungen sorgen. Mittel- bis langfristig ist er aber positiv für Aktien gestimmt. Die Favoriten der Bank: Qualitätsunternehmen mit hoher Profitabilität, solider Bilanz und klarer Preissetzungsmacht.

Umschichten von Aktien in Anleihen

"Kurzfristige Korrekturen und Phasen erhöhter Schwankungen bei Technologieaktien wie Chip-Herstellern sind nach den zuletzt deutlichen Kursanstiegen keineswegs ungewöhnlich", meint auch Robert Halver von der Baader Bank. JP Morgan zufolge hätten institutionelle Investoren zuletzt Aktien im Wert von rund 165 Milliarden US-Dollar in Anleihen umgeschichtet. "Dieses stärkste Portfolio-Rebalancing seit vier Jahren hinterlässt seine Spuren bei den bisherigen Outperformern." Insgesamt trügen Korrekturen aber zu einer langfristig gesunden Marktentwicklung bei, da gehebelte Anlagestrategien verdrängt würden. Die Perspektiven blieben attraktiv. "Diese Einschätzung wird im Durchschnitt auch von der Berichtssaison bestätigt. KI bleibt wegen zunehmender Anwendung in der gesamten Volkswirtschaft ein bedeutender Wachstumstreiber."

"Weiterhin im Spannungsfeld der Nahost-Krise"

Der Nahost-Krieg bleibt Thema, die Kämpfe waren am Wochenende wieder aufgeflackert. Nun sollen die Angriffe aber eingestellt und weiter verhandelt werden. "Der deutsche Markt ist weiterhin im Spannungsfeld der Nahost-Krise gefangen", stellt Charttechniker Christoph Geyer fest. Entsprechend schaffe es der DAX nicht, einen Anlauf auf die alten Tops zu generieren. Die Abgaben zum Wochenschluss hätten den DAX erneut in die alte Widerstandszone geführt, die nun zur Unterstützung geworden sei. Da die Indikatoren im neutralen Bereich notierten, sei von dieser Seite her keine Entlastung zu erwarten. "Die neue Woche dürfte hier kaum eine?"nderung bringen."

Die Märkte stehen vor einer datenreichen Woche. Ein Höhepunkt dürfte der US-Arbeitsmarktbericht sein, von dem man sich Aufschluss über den Zustand der US-Wirtschaft und der Leitzinsentwicklung erwartet. Außerdem kommen die Notenbanker im portugiesischen Sintra zusammen.

Wichtige Konjunktur- und Wirtschaftsdaten

Montag, 29. Juli

Notenbank-Konferenz Sintra. Das jährliche, von der EZB veranstaltete Notenbankertreffen in Sintra beginnt (Ende 1. Juli). Von den Reden - unter anderem von EZB-Präsidentin Christine Lagarde und US-Notenbankchef Kevin Warsh - erhofft man sich neue Signale bezüglich der weitere Leitzinsentwicklung.

Dienstag, 30. Juni

9.55 Uhr Deutschland: Arbeitslosenzahlen Juni. Nach Einschätzung der Helaba könnte sich der bremsende Effekt der hohen Energiepreise auch in den Arbeitslosenzahlen für Deutschland zeigen.

14.00 Uhr. Deutschland: Verbraucherpreise Juni. Am Markt wird mit 2,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr gerechnet.

Mittwoch, 1. Juli

11.00 Uhr. Eurozone: Verbraucherpreise Juni. Die Öffnung der Straße von Hormus bremst die Inflation im Euroraum, wie die Commerzbank bemerkt. Daher könne die Inflationsrate im Juni von 3,2 auf 3 Prozent gefallen sein. Nach dem überraschenden Anstieg im Mai sei die Kernrate wohl auf 2,5 Prozent zurückgefallen.

Donnerstag, 2. Juli

14.30 Uhr. USA: Arbeitslosenzahlen Juni. Die Beschäftigung hat der Commerzbank zufolge nach einer schwächeren Phase zuletzt drei Monate hintereinander kräftig zugelegt. Das Gesamtbild des US-Arbeitsmarktes sei solide, allerdings auch nicht mehr. Die Bank rechnet mit 100.000 neuen Stellen nach 172.000 Stellen im Mai. Die Arbeitslosenquote werde wohl bei 4,3 Prozent verharren.

Freitag, 3. Juli

USA: Märkte geschlossen wegen Independence Day (vorgezogen, da 4. Juli auf Samstag fällt).

Von Anna-Maria Borse, 29. Juni 2026, © Deutsche Börse AG

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Deutsche Börse AG verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)

Mehr zum Thema DAX 40

15:37KI-Sorgen im Hintergrund? DAX gibt nach freundlichem Wochenauftakt zeitweise Gewinne ab
15:11Hot Stocks heute: Trade der Woche: Warum Fraport jetzt spannend wird - plus KI- und SpaceX-Update
14:43VW: 100.000 Jobs weg, aber gleich doppelt in den Werbecharts
14:38Deutsche Börse-News: "Gesunde Abkühlung nach starker KI-Rally" Ausblick
14:31Volkswagen, Bosch, Otto: Deutschlands Familienunternehmen im Abwärtsstrudel
14:22Aktien Frankfurt: Schwache Autobranche bremst Dax - Kurs-Rally bei Nagarro
14:19Tap Air Portugal least Airbus A321 von Privilege Style
14:19EIB announces largest-ever loan: €3 billion to Airbus
mehr