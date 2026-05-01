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Deutsche Börse-News: "KI-Fieberkurve geht nach unten" (ETFs)

20.05.26 13:27 Uhr
Werte in diesem Artikel
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FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Nach immer neuen Hochs an der Wall Street ist jetzt Atemholen angesagt. Tech-ETFs bleiben aber gesucht, ebenso Öl-ETCs - wegen des wieder gestiegenen Ölpreises. Außerdem beliebt: Spezialthemen wie Raumfahrt.

20. Mai 2026. FRANKFURT (Deutsche Börse). Das KI-Fieber der Vorwoche ist etwas abgekühlt, Nahostkonflikt und hoher Ölpreis sind wieder präsenter. "Die Stimmung ist gemischt", berichtet Ivo Orlemann, der für die ICF Bank ETFs handelt. Neben Käufen sieht er auch einiges an Rückgaben. Vergangene Woche wurden an der US-Tech-Börse Nasdaq noch neue Hochs erreicht. Im ETF-Handel gehörten Tech-Tracker daher zu den Umsatzspitzenreitern, wie die Händler berichten.

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Sehr gefragt bei der ICF: der VanEck Semiconductor (IE00BMC38736). Auch bei Lang & Schwarz gehört der Indexfonds zu den Umsatzrennern, wie Michael Norizin berichtet. Auf Sicht von zwölf Monaten hat sich der Kurs mehr als verdoppelt. Auch Tech-ETFs mit Hebel sind Norizin zufolge stark nachgefragt. Daneben überzeugen offenbar auch einige speziellere Themen. Die ICF-Kundschaft setzt viel auf den L&G Clean Water (IE00BK5BC891) und den VanEck Space Innovators (IE000YU9K6K2). Eher verkauft werde der VanEck Defense (IE000YYE6WK5) - die Branche ist seit einigen Wochen unter Abgabedruck.

Tech-Indizes vorne

In den ersten Monaten des Jahres dominierten noch Goldminen- und Öl/Gas-Indizes die Liste der besten Branchen 2026. Jetzt sind es wieder Technologie-Indizes, wie Zahlen der ETF-Plattform justETF zeigen. Auf den ersten drei Plätzen stehen Halbleiter-Indizes, Basis für ETFs von iShares-ETF (IE000I8KRLL9), HSBC () und Global X (IE0000ZL1RD2). Sie kommen seit Jahresanfang auf Kursgewinne von 64 bis 69 Prozent. Erst auf Platz vier steht ein Öldienstleister-Index, der MarketVector US Listed Oil Services 10% Capped Index, Basis für den VanEck Oil Services (IE000NXF88S1).

Mehr dazu: justetf.com

Gewinnmitnahmen bei Aktien-ETFs

Breit streuende Aktien-ETFs finden sich aktuell hingegen oft auf den Verkaufslisten, wie Orlemann meldet, etwa der Invesco MSCI World (IE00B60SX394). Auch der sonst fast immer gesuchte VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders (NL0011683594) mit dividendenstarken Aktien werde derzeit meist abgeben. Auffällig: auf die höchsten Umsätze bei der ICF kam zuletzt ein Schwellenland-Tracker, der HSBC MSCI Emerging Markets (IE000KCS7J59), und zwar ebenfalls mit Abgaben. Der MSCI Emerging Markets hatte vor anderthalb Wochen ein Rekordhoch erreicht und zeigt sich seitdem etwas schwächer. Seit Jahresanfang ergibt sich aber immer noch ein Plus von 17 Prozent.

Ölpreisanstieg: Wieder mehr Öl-ETCs

Im Handel mit Rohstoff-ETCs ist wieder mehr los, wie Norizin berichtet, vor allem bei Ölpreis-ETCs. Angesichts der anhaltenden Spannungen in Nahost ist der Brent-Preis wieder über 110 US-Dollar je Barrel gestiegen. Die trading-affine Kundschaft von Lang & Schwarz setzt gerne auf Produkte mit Hebel, konkret den WisdomTree WTI Crude Oil 3x Daily Leveraged (IE00BMTM6B32), den WisdomTree WTI Crude Oil 3x Daily Short (XS2819844387) und deren Pendants auf die Sorte Brent.

Edelmetall-ETCs werden eher abgestoßen, wie Orlemann feststellt, etwa Goldpreis-Tracker von Invesco (XS2183935274, IE00B579F325) und WisdomTree (JE00BN2CJ301) sowie Silberpreis-Tracker von WisdomTree (JE00B1VS3333), auch mit Hebel 3 in der Short-Variante (XS3306517924). Norizin sieht gestiegenes Interesse am WisdomTree Silver 3x Daily Leveraged (XS3306516876), der gerade in einem Verhältnis 10 zu 1 gesplittet wurde. "Das ist bei Kunden gut angekommen, die Liquidität ist deutlich gestiegen."

Von Anna-Maria Borse, 20. Mai 2026, © Deutsche Börse AG

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Deutsche Börse AG verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)

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