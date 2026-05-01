Deutsche Börse-News: Run auf Raumfahrt-ETF

FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Im ETF-Handel geht es weiter viel um KI und die Energiepreise. Tech-ETFs sind entsprechend umsatzstark, es gibt aber auch Gewinnmitnahmen. In Öl- und Gas-Produkten geht es hin und her. Außerdem heiß diskutiert: der SpaceX-Börsengang.

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28. Mai 2026. FRANKFURT (Deutsche Börse). Mit der Rekordstimmung an den Börsen ist auch im ETF-Handel einiges los. "Die Umsätze sind sehr gut", berichtet Frank Mohr von der Société Générale. Vor allem US- und World-Aktien seien gefragt. "Der Iran-Krieg bleibt bestimmendes Thema", erklärt ICF-Händler Ivo Orlemann. Die Umsätze mit Öl- und Gaspreis-Trackern seien daher hoch.

S&P 500 und Nasdaq 100 haben am gestrigen Dienstag wieder neue Hochs erreicht, der MSCI World am Montag. Der DAX ist mit 25.371 Punkten am Mittwochmittag nicht mehr weit von seinem Rekordhoch aus dem Januar bei 25.508 Zählern entfernt.

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"Auch Abgaben von S&P- und Nasdaq-ETFs"

Sehr gut an kommen Mohr zufolge MSCI World-Tracker von UBS (IE00BD4TXV59) und iShares (IE00B4L5Y983) sowie der SPDR MSCI ACWI (IE00B3YLTY66). Ebenfalls gesucht: S&P 500-ETFs, etwa von iShares (IE00B5BMR087). Mohr sieht aber auch Abgaben von S&P 500- (IE00BFMXXD54) und Nasdaq-Trackern. Orlemann beobachtet ebenfalls Gewinnmitnahmen, etwa im WisdomTree Nasdaq 100 3x Daily Leveraged-ETN. Eindeutiger Umsatzrenner bei der ICF ist der VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders (NL0011683594).

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"Bei europäischen Aktien fehlt die Tendenz, und Deutschland steht weniger im Fokus", erklärt Mohr außerdem. Auffällig sei unterdessen das hohe Interesse an britischen Aktien, etwa am iShares Core FTSE 100 (IE0005042456).

Tech-Aktien obenauf

Den Handel mit Branchen-ETFs dominieren Tech-Aktien. "Die Umsätze sind sehr hoch und die Käufe überwiegen, allerdings gibt es auch viele Verkäufe", meldet Mohr. Etwas mehr Käufe sieht er für den iShares S&P 500 Information Technology Sector (IE00B3WJKG14) und den iShares Automation & Robotics (IE00BYZK4552), Zu- und Abflüsse gleichermaßen für den Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data (IE00BGV5VN51).

Bei der Lang & Schwarz-Kundschaft ist das Interesse an Halbleiter-ETFs hoch, wie Andreas Schröer feststellt, etwa am iShares MSCI Global Semiconductors (IE000I8KRLL9). Bei der ICF kommt außerdem ein Spezialthema gut an: sauberes Wasser (IE00BK5BC891).

Space Innovators: Von 30 auf 120 Euro

Ein Riesenthema ist aktuell die Raumfahrt, wie alle Händler berichten. Dabei konzentriert sich das Interesse auf den VanEck Space Innovators (IE000YU9K6K2), auf den im großen Stil gesetzt wird. Auslöser: der Börsengang von Elon Musks Raumfahrtunternehmen SpaceX im Juni. "Es wird davon ausgegangen, dass SpaceX in den ETF aufgenommen wird", bemerkt Schröer. Der im Juni 2022 aufgelegte VanEck Space Innovators investiert weltweit in Unternehmen aus der Raumfahrtindustrie. Seit Mai 2025 hat sich der Kurs fast vervierfacht, mittlerweile ist der ETF 1,6 Milliarden US-Dollar schwer. US-Werte machen 65 Prozent am Portfolio aus, mit großem Abstand folgen Japan (8 Prozent) und Taiwan (4 Prozent). Größte Positionen Ende April: das Erdbeobachtungsunternehmen Planet Labs, das für seine Trägersysteme bekannte Rocket Lab und das Satellitenunternehmen Viasat, alle drei aus den USA.

Ölpreisrutsch: Handel in beide Richtungen

Größere Bewegungen gab es zuletzt wieder bei Öl und Gas. Die Preise sind deutlich gefallen, für ein Barrel Brent zum Beispiel von 111 US-Dollar vor gut einer Woche auf aktuell 93 US-Dollar. Viel Handel sieht Schröer in Öl- und Gasaktien, etwa im iShares Stoxx Europe 600 Oil & Gas-ETF (DE000A0H08M3). "Das geht in beide Richtungen." Orlemann meldet einiges an Geschäft mit Brent- und WTI-ETCs, vor allem in den WisdomTree-Produkten mit Hebel 3 long und short. Ein Beispiel: der WisdomTree WTI Crude Oil 3x Daily Leveraged (IE00BMTM6B32).

Im Geschäft mit Anleihen-ETFs stehen einmal nicht Geldmarkt-Tracker im Mittelpunkt. Die höchsten Umsätze weisen Mohr zufolge vielmehr ETFs auf, die kurzlaufende Staatsanleihen abbilden, meist mit Abgaben, etwa im iShares EUR Ultrashort Bond (IE00BCRY6557). Gesetzt werde stattdessen auf länger laufende US-Treasuries.

Von Anna-Maria Borse, 28. Mai 2026, © Deutsche Börse AG

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Deutsche Börse AG verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)