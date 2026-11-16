Deutsche Börse-News: Wochenausblick: Starke Zahlen beflügeln den DAX

FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Der DAX erreichte trotz der Turbulenzen um Nvidia am Donnerstag ein neues Rekordhoch. Die Quartalsberichte fallen abseits der Autoindustrie deutlich besser aus. In den USA stehen nun die Nvidia-Zahlen und das Börsendebüt von Anthropic an.

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16. November 2026. FRANKFURT (Deutsche Börse). Der DAX (DE0008469008) hat sich in der vergangenen Woche von den Verlusten nach den US-Zwischenwahlen erholt. Am Donnerstag erreichte er zeitweise ein Rekordhoch von rund 27.000 Punkten, gab anschließend aber wieder etwas nach. Trotzdem zeigt die Wochenbilanz ein Plus von 3,6 Prozent. Der STOXX Europe 600 (EU0009658202) gewann 2,4 Prozent. In den USA zogen die Kurse ebenfalls deutlich an. Der Nasdaq 100 (US6311011026) legte um 3,5 Prozent zu und der S&P 500 (US78378X1072) gewann 2,5 Prozent.

Am Montagmorgen steht der DAX (DE0008469008) bei 26.780 Punkten nach 26.750 Punkten zum Handelsschluss am Freitag. Für 2026 bedeutet das aktuell einen Wertzuwachs von 9,3 Prozent. Laut Mathias Beil von der Sutor Bank liegen rund drei Viertel der 40 DAX-Mitglieder seit Jahresbeginn im Plus. Bayer, Deutsche Börse und Symrise zählen zu den stärksten Werten, Siemens Energy und Rheinmetall nicht mehr. Beil verweist darauf, dass der DAX in diesem Jahr ohne ein bestimmtes Leitthema steigt, sondern von vielen Branchen zugleich getragen wird.

Autobauer belasten die Gewinnbilanz

Die Berichtssaison zum dritten Quartal ist im DAX weitgehend abgeschlossen. Eine Auswertung der Deutschen Bank zeigt deutliche Branchenunterschiede. Die Gewinne der Indexunternehmen stiegen laut Carolin Raab insgesamt nur um 2 Prozent zum Vorjahr. Ohne die Autoindustrie betrug der Zuwachs allerdings 14 Prozent. Der Umsatz stieg um 4 Prozent, ohne Autobauer um 9 Prozent. Die Gewinnüberraschung betrug 2 Prozent, ohne Autowerte 6 Prozent. 46 Prozent der DAX-Unternehmen haben ihre Prognosen angehoben, 17 Prozent senkten sie. Höhere Ziele meldeten vor allem Unternehmen aus Industrie, Technologie, Gesundheit und Chemie. Die Anpassungen nach unten konzentrierten sich auf die Autobranche. Als wichtigsten Grund für die Anhebungen nennt die Deutsche Bank die bessere Nachfrage.

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Die guten Zahlen führten allerdings nicht zu höheren Gewinnerwartungen für den gesamten DAX. Nach Berechnungen der LBBW sind die Schätzungen für den Indexgewinn 2027 in den vergangenen drei Monaten um knapp 2 Prozent gesunken, vor allem wegen der Autohersteller. Für das kommende Jahr rechnet die Deutsche Bank dennoch mit 18 Prozent Gewinnwachstum. Der Analystenkonsens liegt bei 17 Prozent und setzt auf eine Erholung der Autobranche.

Nvidia und Anthropic vor wichtigen Terminen

US-Technologieaktien haben sich nach dem Einbruch im Anschluss an die Zwischenwahlen wieder erholt. Zuvor hatten Sorgen vor strengeren Auflagen für KI-Rechenzentren belastet. Hinzu kommt die Führungskrise bei Nvidia nach dem Rücktritt von Konzernchef Jensen Huang. Der Chiphersteller veröffentlicht am Dienstag seine Geschäftszahlen. Nach Einschätzung von Emma Hülsemann von der LBBW werden Anleger sowohl den Auftritt der neuen Führung als auch den Ausblick für den Ausbau der Rechenzentren verfolgen.

Die hohen KI-Investitionen werden seit Monaten kritischer beurteilt. Marthel Edouard von der Weberbank verweist zugleich auf die weiterhin steigende Nachfrage nach Prozessoren und Speicherchips. Strengere Genehmigungsverfahren könnten den Rechenzentrumsausbau verzögern, bedeuteten aber nicht zwangsläufig eine geringere KI-Nachfrage. Die Bewertungen haben sich verändert: Nach Berechnungen der LBBW sank das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis der sieben großen US-Technologie- und KI-Konzerne binnen zwölf Monaten von 30,1 auf 19,6. Zur Wochenmitte soll dann auch der Emissionspreis für den KI-Modellentwickler Anthropic festgelegt werden, die Erstnotiz ist für Donnerstag vorgesehen. Anthropic strebt eine Bewertung von bis zu 1,4 Billionen US-Dollar an. Im dritten Quartal lag der Umsatz um 47 Prozent über dem Vorquartal.

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Charttechnik nach dem Rekordhoch

Jörg Scherer von HSBC wertet den Sprung des DAX über die bisherigen Rekordstände als "Abschluss einer Tasse-Henkel-Formation". Daraus leitet der Charttechniker weiteres rechnerisches Aufwärtspotenzial ab. Der Rücksetzer am Freitag ändert an der Ausbruchslage zunächst nichts: Das Tagestief lag oberhalb der am Donnerstag entstandenen Kurslücke, der Schlussstand wieder über der Ausbruchszone. In der jüngsten AAII-Umfrage waren zudem 51,4 Prozent der US-Privatanleger pessimistisch, was Scherer als kurzfristig stützenden Kontraindikator wertet.

Wichtige Konjunktur- und Wirtschaftstermine der Woche

Montag, 16. November

18.00 Uhr. USA: Rede von Fed-Chef Kevin Warsh. Nach dem jüngsten Inflationsanstieg haben die Märkte ihre Erwartungen an weitere Leitzinserhöhungen nach oben korrigiert. Entsprechend aufmerksam dürften die Aussagen von Warsh zum geldpolitischen Kurs verfolgt werden.

Dienstag, 17. November

11.00 Uhr. Deutschland: ZEW-Konjunkturerwartungen. Im Konsens wird für November ein nahezu unveränderter Wert von 28,2 Punkten erwartet, nach 28,1 Punkten im Oktober. Die LBBW ist mit einer Prognose von 33,3 Punkten deutlich optimistischer.

14.30 Uhr. USA: Einzelhandelsumsätze. Nach einem Anstieg um 0,8 Prozent im September rechnen Volkswirte für Oktober nur noch mit einem Zuwachs von 0,2 Prozent. Die Helaba erwartet sogar einen Rückgang um 0,3 Prozent. Schwächere Autoverkäufe dürften die Entwicklung belasten.

Mittwoch, 18. November

20.00 Uhr. USA: Protokoll der Fed-Zinssitzung. Die Mitschrift der Sitzung vom 27./28. Oktober dürfte zeigen, wie die US-Notenbanker Inflations- und Wachstumsrisiken beurteilen und welche Positionen sie zu weiteren Zinsschritten vertreten.

Donnerstag, 19. November

15.30 Uhr. USA: Erwarteter Börsenstart von Anthropic. Der Entwickler von KI-Modellen soll unter dem Kürzel ANT an der Nasdaq debütieren. Der reguläre US-Aktienhandel beginnt um 15.30 Uhr deutscher Zeit. Wann die Aktie erstmals gehandelt wird, steht noch nicht fest.

Freitag, 20. November

13.00 Uhr. Deutschland: Kleiner Verfallstag an der Terminbörse Eurex. Die November-Optionen auf den DAX laufen aus. Der Handel mit diesen Kontrakten endet um 13:00 Uhr, Aktienoptionen folgen zum Börsenschluss.

Von Thomas Koch, 16. November 2026, © Deutsche Börse AG

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Deutsche Börse AG verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)