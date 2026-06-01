Deutsche Börse-News: Zurückhaltung nach Rally (Handel mit ETFs)

FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - KI und Raumfahrt - das sind die großen Themen im ETF-Handel. Doch die Begeisterung hat Kratzer bekommen, Händler melden Gewinnmitnahmen. Auch Rüstungs-ETFs sind nicht mehr so gefragt.

Wer­bung Wer­bung

10. Juni 2026. FRANKFURT (Deutsche Börse). Nicht mehr alles rund um KI und Halbleiter sowie Raumfahrt zieht. Nasdaq- und Technologie-Tracker stehen - bei guten Umsätzen - mittlerweile klar auf den Abgabelisten. Breit streuende Aktien-ETFs bleiben aber beliebt, wie Frank Mohr von der Société Générale berichtet. Gut an kommen vor allem World-ETFs, auch wegen der vielen Sparpläne zum Monatsanfang. Gefragt sind die großen MSCI World-ETFs von iShares (IE00B4L5Y983), Amundi (IE000BI8OT95) oder SPDR (IE00BFY0GT14), aber auch der aktive JPM Global Research Enhanced Index Equity Active-ETF (IE00BF4G6Y48). Ebenfalls beliebt: US-Aktien, beispielsweise der iShares Core S&P 500 (IE00B5BMR087).

+++

Live-Session am 15. Juni, 12 Uhr: Steigende Börsen im Dauerstrom schlechter Nachrichten - eine Bestandsaufnahme von Dr. Andreas Beck #307

Anmelden: live.deutsche-boerse.com/live

???????+++

"Tech-Abgaben überwiegen"

Im Handel mit Branchen-ETFs sind Technologie-Indexfonds ganz klar Schwerpunkt. "Diese machen 60 Prozent der Umsätze aus, die Abgaben überwiegen aber", stellt Mohr fest. Auch Sven Seipp von der ICF Bank meldet "überwiegend Abflüsse", etwa aus dem VanEck Semiconductor (IE00BMC38736). Der Nasdaq 100 war vergangene Woche auf das neue Allzeithoch von 30.747 Punkten gestiegen, dann aber unter 29.000 Zähler gefallen. Am Dienstagmittag steht der Index wieder bei 29.650 Punkten.

Wer­bung Wer­bung

Abgestoßen werden laut Mohr etwa der Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data (IE00BGV5VN51) und der iShares S&P 500 Information Technology Sector (IE00B3WJKG14). Bei der trading-affinen Kundschaft von Lang & Schwarz wird viel auf die Halbleiter-ETNs von WisdomTree gesetzt, mit Hebel 3 long und short (XS3091657729, XS3091646797), wie Janis Völker feststellt.

Kursverluste bei Space-ETF

Ebenfalls großes Thema vor dem diese Woche anstehenden Börsengang von Elon Musks Raumfahrtunternehmen SpaceX: die Raumfahrt. Sehr viel um geht daher im VanEck Space Innovators (IE000YU9K6K2). "Die Nachfrage ist extrem hoch", erklärt Völker. Mohr meldet viele Käufe, aber noch mehr Verkäufe. Auch ICF-Händler Seipp hat einiges an Abgaben um die 100 Euro gesehen, dann aber auch wieder Käufe. Der ETF hat zuletzt Verluste verzeichnet: Der Kurs war von 59 Euro Anfang Januar bis 121 Euro Ende Mai gestiegen, jetzt sind es wieder 95 Euro. Im Zuge der Raumfahrt-Euphorie kommen aktuell mehr und mehr Raumfahrt-ETFs auf den Markt, gerade heute der iShares Space Technologies (IE000A9G9R73).

Noch deutlicher verloren haben zuletzt Rüstungswerte. Der beliebte VanEck Defense (IE000YYE6WK5), in der Spitze dieses Jahr zu 64 Euro gehandelt, kostet jetzt nur noch 53 Euro. Seipp sieht einiges an Verkäufen, auch für den WisdomTree Europe Defence (IE0002Y8CX98).

Wer­bung Wer­bung

Gute Nachfrage, keine Rekorde.

Im Mai sammelte der europäische ETF-Markt insgesamt 37 Milliarden Euro an neuen Nettomitteln ein, wie die ETF-Plattform Crossflow meldet. Davon entfielen 24 Milliarden Euro auf Aktien- und 13 Milliarden Euro auf Anleihen-ETFs. "Der Absatz war sowohl bei den Aktien- als auch bei den Anleihe-ETFs überdurchschnittlich hoch, wenngleich die Rekordzahlen aus den ersten beiden Monaten dieses Jahres bei weitem nicht erreicht wurden", heißt es. Crossflow beobachtet mehr Diversifikation, weg vom sonst so beliebten MSCI World: Knapp 11 Milliarden Euro flossen in "All-Country-World"-ETFs.

Mehr dazu: www.crossflow.de

Anleihen: Interesse an Emerging Markets

Ruhig zu geht es bei Anleihen-ETFs. Bei der Société Générale dreht sich das meiste um Geldmarkt-Tracker. Gefragt ist aber auch ein Schwellenländeranleihen-ETF, der iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond (IE00B5M4WH52).

Etwas mehr los im Krypto-Handel

Wieder etwas belebt hat sich den Händler zufolge das Geschäft mit Krypto-ETNs. Seipp von der ICF meldet deutliche Abflüsse und "kaum Stützkäufe", Völker von Lang & Schwarz mehr Handel in beide Richtungen. "Es geht viel um die zweite und dritte Reihe, etwa um den 21shares Hyperliquid Staking (CH1471826029)", konkretisiert er. Der Bitcoin hat zuletzt wieder verloren und wird aktuell um 62.600 US-Dollar gehandelt - in der Spitze im Oktober 2025 waren es über 126.000 US-Dollar.

Von Anna-Maria Borse, 10. Juni 2026, © Deutsche Börse AG

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Deutsche Börse AG verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)