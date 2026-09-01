Deutsche Börse-News: Zwei neue ETFs im Handel

01.09.26 15:15 Uhr

FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Diese Anlagethemen erweitern das Angebot: auf Shillers CAPE-Ratio basierende US-Sektorrotation und währungsgesicherte Schwellenländer-Anleihen in US-Dollar.

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1. September 2026. FRANKFURT (Deutsche Börse).

Der OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE US Market Neutral - UCITS ETF verfolgt einen wertorientierten, quantitativen Investmentansatz auf Basis des Shiller-CAPE-Ratios. Er investiert in unterbewertete US-Sektoren und passt die Gewichtung monatlich dynamisch an. Durch eine gezielte Rotation zwischen Sektoren sollen langfristig Überrenditen erzielt werden.

Der iShares USD EM Bond UCITS ETF investiert in festverzinsliche, auf US-Dollar lautende Anleihen von staatlichen und quasi-staatlichen Emittenten aus Schwellenländern. Die Anteilsklasse ist gegenüber dem Euro währungsgesichert, wodurch das Wechselkursrisiko zwischen Euro und US-Dollar reduziert wird.

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Neuer ETF der Woche: Mit dem CAPE-Ratio auf die Suche nach unterbewerteten US-

Sektoren

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Der OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE US Market Neutral - UCITS ETF verfolgt einen wertorientierten, quantitativen Investmentansatz und setzt dabei auf das bekannte Shiller-CAPE-Ratio. Statt den US-Aktienmarkt nach Marktkapitalisierung abzubilden, sucht der ETF gezielt nach Sektoren, die im Verhältnis zu ihren langfristig geglätteten Gewinnen günstig bewertet erscheinen. Die Gewichtung der Sektoren wird monatlich dynamisch angepasst. Durch diese systematische Rotation zwischen unterschiedlich bewerteten US-Sektoren soll langfristig eine Überrendite erzielt werden. Im Mittelpunkt steht nicht die Entwicklung des gesamten US-Aktienmarktes, sondern die relative Bewertung einzelner Sektoren und die daraus abgeleitete Umschichtung des Portfolios.

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1. September 2026, © Deutsche Börse

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Deutsche Börse AG verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)