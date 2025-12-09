Deutsche Börse peilt jährliche Aktienrückkäufe zusätzlich zur Dividende an
Werte in diesem Artikel
ESCHBORN (dpa-AFX) - Die Deutsche Börse plant künftig zusätzlich zur Dividende fest Aktienrückkäufe ein. Das Volumen und der Zeitpunkt der Käufe werden jährlich festgelegt, wobei das Volumen von der erwarteten Höhe der überschüssigen Liquidität abhängt, wie der DAX-Konzern am Dienstag mitteilte. Für 2026 sei vor diesem Hintergrund ein Aktienrückkauf von 500 Millionen Euro geplant.
Die Kapitalverwendung sei im Rahmen der aktuellen Strategie des Unternehmens beschlossen worden. Weitere Neuigkeiten zur Strategie wird es an diesem Mittwoch auf einem Kapitalmarkttag geben.
Die Aktie der Deutschen Börse reagierte kaum. Sie notierte am Nachmittag 0,1 Prozent im Minus. 2025 ist die Kursbilanz in etwa ausgeglichen, während der Dax um gut ein Fünftel zugelegt hat./mis/jha/
Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Börse
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Börse
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Deutsche Börse AG
Analysen zu Deutsche Börse AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:01
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.12.2025
|Deutsche Börse Overweight
|Barclays Capital
|28.11.2025
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|28.11.2025
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|28.11.2025
|Deutsche Börse Overweight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:01
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.12.2025
|Deutsche Börse Overweight
|Barclays Capital
|28.11.2025
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|28.11.2025
|Deutsche Börse Overweight
|Barclays Capital
|27.11.2025
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.11.2025
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|28.11.2025
|Deutsche Börse Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.11.2025
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.11.2025
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.11.2025
|Deutsche Börse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.07.2020
|Deutsche Börse Sell
|Warburg Research
|15.07.2020
|Deutsche Börse Sell
|Warburg Research
|24.02.2020
|Deutsche Börse Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.12.2019
|Deutsche Börse Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.2019
|Deutsche Börse Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Deutsche Börse AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen