Deutsche Börse plant regelmäßige Aktienrückkäufe - 500 Mio Euro 2026

DOW JONES--Die Deutsche Börse will künftig regelmäßig Aktien zurückkaufen. Die Dividendenausschüttung soll durch regelmäßige jährliche Aktienrückkäufe ergänzt werden, teilte der Konzern mit, der am Mittwoch einen Kapitalmarkttag abhält. Für das kommende Jahr plant die Deutsche Börse Aktienrückkäufe in Höhe von 500 Millionen Euro.

Wer­bung Wer­bung

Volumen und Zeitpunkt der Aktienrückkäufe sollen jährlich festgelegt werden, das Volumen hänge von der erwarteten Höhe der überschüssigen Liquidität ab. Die Weiterentwicklung der Grundsätze der Kapitalallokation sei den weiterhin starken Wachstumsaussichten und dem erwarteten Anstieg der Skalierbarkeit zu verdanken, so die Börse.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/uxd

(END) Dow Jones Newswires

December 09, 2025 10:16 ET (15:16 GMT)