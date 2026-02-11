DAX24.856 -0,5%Est506.036 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5400 -0,2%Nas23.066 -0,2%Bitcoin56.563 +0,3%Euro1,1874 ±-0,0%Öl69,52 -0,2%Gold5.058 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens Energy ENER6Y Gerresheimer A0LD6E SAP 716460 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 NVIDIA 918422 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 Amazon 906866 Microsoft 870747 Allianz 840400 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX im Plus erwartet -- Asiens Börsen uneins -- Mercedes-Benz mit Gewinneinbruch -- Siemens erhöht Ergebnisprognose -- Deutsche Börse, Novo Nordisk, Viking, Lufthansa, thyssenkrupp, Cisco im Fokus
Top News
Jahresausblick mit André Stagge: KI-Rallye oder platzt die Schuldenblase? Jahresausblick mit André Stagge: KI-Rallye oder platzt die Schuldenblase?
DAX am Donnerstag mit Startplus erwartet - 25.000-Punkte-Marke bleibt im Blickpunkt DAX am Donnerstag mit Startplus erwartet - 25.000-Punkte-Marke bleibt im Blickpunkt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Noch bis 14. April bei der Commerzbank gebührenfrei in Vanguard-ETFs investieren

Deutsche Börse übernimmt Datenanbieter ISS Stoxx vollständig

12.02.26 07:22 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Börse AG
203,00 EUR -1,50 EUR -0,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Die Deutsche Börse Group kauft die verbleibende Minderheitsbeteiligung von 20 Prozent an ISS Stoxx von dem Investor General Atlantic zu einem Gesamtkaufpreis von 1,1 Milliarden Euro. Damit wird ISS Stoxx eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Deutschen Börse. Durch den Erwerb der restlichen Anteile sichere man sich die operative Agilität, um die Umsetzung ihrer Wachstumsstrategie für ISS Stoxx zu erleichtern und ihre Anbindung innerhalb der Gruppe zu stärken, teilte der Frankfurter DAX-Konzern am Donnerstagmorgen mit.

Wer­bung

ISS Stoxx ist ein Anbieter von Daten, Analysen und Indizes und das Research- und Beratungsangebot von ISS unterliegt laut Deutscher Börse weiterhin den etablierten Richtlinien, die auf dem Prinzip der Nichteinmischung beruhen.

Wie bereits bekannt, hatten die Deutsche Börse und General Atlantic einen dualen Ansatz bei ISS verfolgt, der General Atlantic einen Ausstieg bis 2026 ermöglicht hat. Im Einklang mit den Partnerschaftsvereinbarungen ermögliche die jetzige Transaktion General Atlantic den Verkauf seiner Anteile, da eine Monetarisierung durch einen Börsengang nicht möglich gewesen sei. Die Bewertung für diesen Ausstieg entspricht einem vorab vereinbarten, peer-basierten Multiplikator-Ansatz und der Kaufpreis wurde auf das 20-fache des bereinigten EBITDA von ISS festgelegt. Der Gesamtkaufpreis von 1,1 Milliarden Euro ist in zwei Tranchen zu zahlen. Die erste Tranche von 731 Millionen Euro wird im Februar 2026 fällig, die verbleibende Tranche wird im März 2026 fällig.

Die Deutsche Börse Group will die Transaktion aus verfügbaren Barmitteln und Fremdkapital finanzieren. Die Transaktion dürfte sich voraussichtlich im ersten Jahr des vollen Eigentums mit einem niedrigen einstelligen Prozentsatz positiv auf das Ergebnis je Aktie (Cash) auswirken. Der Ausstieg von General Atlantic wird voraussichtlich Ende März 2026 wirksam werden.

Wer­bung

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/cbr/sha

(END) Dow Jones Newswires

February 12, 2026 01:23 ET (06:23 GMT)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Börse

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Börse

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Deutsche Börse AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Deutsche Börse AG

DatumRatingAnalyst
08:01Deutsche Börse HoldJefferies & Company Inc.
08:01Deutsche Börse OverweightJP Morgan Chase & Co.
11.02.2026Deutsche Börse Sector PerformRBC Capital Markets
09.02.2026Deutsche Börse OverweightBarclays Capital
26.01.2026Deutsche Börse OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
08:01Deutsche Börse OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.02.2026Deutsche Börse OverweightBarclays Capital
26.01.2026Deutsche Börse OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.01.2026Deutsche Börse KaufenDZ BANK
22.01.2026Deutsche Börse OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
08:01Deutsche Börse HoldJefferies & Company Inc.
11.02.2026Deutsche Börse Sector PerformRBC Capital Markets
23.01.2026Deutsche Börse HoldWarburg Research
22.01.2026Deutsche Börse NeutralUBS AG
22.01.2026Deutsche Börse HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
30.07.2020Deutsche Börse SellWarburg Research
15.07.2020Deutsche Börse SellWarburg Research
24.02.2020Deutsche Börse SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.12.2019Deutsche Börse SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.10.2019Deutsche Börse SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Deutsche Börse AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen