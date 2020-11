Deutsche Börse will bis 2023 verstärkt durch M&A wachsen

FRANKFURT (Dow Jones)--Deutsche Börse will in Zukunft noch stärker durch Unternehmensübernahmen wachsen. Wie der Börsenbetreiber bei der Vorstellung der neuen Wachstumsinitiative "Compass 2023" im Rahmen des Investorentages ankündigte, sollen die Nettoerlöse bis 2023 jährlich um 5 Prozent durch M&A-Aktivitäten wachsen.

Neben Umsatzzuwächsen aus Übernahmen sollen die Erlöse annualisiert um 5 Prozent durch strukturelles, also organisches, Wachstum zulegen. Dadurch ergibt sich ein Gesamtziel für das Umsatzwachstum in den kommenden Jahren von 10 Prozent jährlich. Diese Prognose enthält keine Annahmen über zyklische Wachstumsbeiträge, etwa in Form erhöhter Volatilität.

Mit Blick auf die Ergebnisentwicklung strebt die Deutsche Börse ein Wachstum des EBITDA von rund 10 Prozent sowie ein Plus von 10 Prozent beim Gewinn je Aktie annualisiert an. Die EBITDA-Marge dürfte sich in den kommenden Jahren stabil entwickeln. Die Entwicklung der Kosten soll sich am strukturellen Wachstum orientieren. Das Jahr 2021 werde vermutlich kaum zyklischen Rückenwind bieten, die strukturellen Trends seien aber voll intakt.

Festhalten will die Deutsche Börse auch an ihren Investitionen in etwa Cloud- oder Blockchain-Technologien. Wie Börsenchef Theodor Weimer erklärte, soll die Aktie der Deutschen Börse als Wachstumspapier von den Anlegern wahrgenommen werden. Auch hob Weimer die Bedeutung von ESG hervor, also Aspekte wie Umwelt, Soziales und Corporate Governance bei Investitionen. Dabei handele es sich um eine sehr wichtige neue Assetklasse.

Die Deutsche Börse hat am Vorabend völlig überraschend den Kauf von 80 Prozent an Institutional Shareholder Services Inc (ISS) für umgerechnet 1,54 Milliarden Euro bekannt gegeben. ISS ist neben Governance-Lösungen und Analytik besonders im Geschäft um ESG-Anlagekriterien aktiv.

Kontakt zum Autor: manuel.priego-thimmel@wsj.com

DJG/mpt/uxd

(END) Dow Jones Newswires

November 18, 2020 08:53 ET (13:53 GMT)

Werbung