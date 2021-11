Deutsche Bundesregierung: BIP dürfte im vierten Quartal nur geringfügig zunehmen

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung rechnet bis Jahresende mit einer gedämpften Entwicklung des deutschen Bruttoinlandsproduktes (BIP). "Insgesamt dürfte die Wirtschaftsleistung im Schlussquartal des Jahres nur noch geringfügig zunehmen", erklärte das Wirtschaftsministerium in seinem neuen Monatsbericht. "Im nächsten Jahr, wenn die Lieferengpässe in der Industrie allmählich überwunden werden, wird es zu einer deutlichen Beschleunigung der wirtschaftlichen Erholung kommen." Die bestehenden Lieferengpässe bei Vorprodukten und Rohstoffen hätten sich weiter verfestigt. "Sie beschränken die deutsche Industrie", so die Konjunkturexperten des Ministeriums.

Der industrielle Ausstoß sei im September weiter zurückgegangen. Trotz des hohen Auftragsbestands dürfte die Industriekonjunktur bis ins kommende Jahr hinein "gedämpft verlaufen". Die Unternehmen in den Dienstleistungsbereichen hingegen hätten von den vorgenommenen Lockerungen profitiert und ihre Lage erneut besser beurteilt. "Angesichts des aktuellen Pandemiegeschehens haben die Risiken aber wieder zugenommen", so das Ministerium. Auch wenn sich der Ausblick für die Industriekonjunktur etwas eingetrübt habe, sollte die Dienstleistungskonjunktur im weiteren Jahresverlauf die Schwäche im Industriebereich ausgleichen können.

Zur derzeit hohen Inflation betonte das Ministerium, zu Beginn nächsten Jahres nach Auslaufen von Sondereffekten "dürfte sich der Auftrieb der Verbraucherpreise wieder deutlich abschwächen". Im Jahr 2021 dürfte die Zahl der Unternehmensinsolvenzen niedriger ausfallen als im Vorjahr und damit ein neues Rekordtief erreichen, sagten die Ökonomen des Ministeriums zudem voraus. Von Januar bis August gab es nach ihren Angaben lediglich 9.637 Unternehmensinsolvenzen und damit 16 Prozent weniger als im entsprechenden Vorjahreszeitraum - und auch im Herbst deute sich kein Anstieg an. "Große Nachholeffekte sind auch im kommenden Jahr nicht zu erwarten", hoben sie hervor.

