Deutsche Bundesregierung kritisiert verzögerte Ticketerstattungen von Airlines

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

Heute im Fokus

DAX etwas leichter erwartet -- Asiens Börsen mit gemischten Vorzeichen -- Sanofi mit Milliardenübernahme -- TUI sagt Pauschalreisen nach Spanien ab -- CureVac, Lufthansa im Fokus

Unis decken sich mit billigem Anleihegeld ein. Kartellamt untersucht offenbar Amazon-Praktiken in Corona-Pandemie. Grand City Properties bestätigt Jahresausblick. VW-Sammeltaxi-Service Moia startet wieder in Hannover. Japans Wirtschaft mit Rekordeinbruch. QIAGEN-Gründer empfiehlt Rücktritt des Aufsichtsratschefs. Facebook schließt sich Kritik an Apples App-Store-Regeln an.