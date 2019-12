Deutsche Dienstleister wachsen im November nur verhalten

FRANKFURT (Dow Jones)--Die gewerblichen Dienstleister in Deutschland haben im November nur ein verhaltenes Wachstum an den Tag gelegt. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Servicebereich stieg auf 51,7 Punkte von 51,6 im Vormonat, wie das IHS Markit Institut in einer zweiten Veröffentlichung berichtete. Im Rahmen des ersten Ausweises war indes ein Rückgang auf 51,3 Punkte berichtet worden.

Volkswirte hatten eine Bestätigung des ersten Ausweises erwartet. Oberhalb von 50 Zählern signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter deutet es auf ein Schrumpfen. Der Sammelindex für die Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - kletterte im November auf 49,4 Zähler von 48,9 im Vormonat.

"Einerseits setzten die Dienstleister zwar ihren Wachstumskurs fort und wurden bislang noch nicht in die Abwärtsspirale der anhaltenden Rezession im produzierenden Gewerbe gezogen", sagte IHS-Markit-Ökonom Phil Smith. "Andererseits fielen die Zuwächse in den letzten drei Monaten so schwach aus wie seit sechseinhalb Jahren nicht und auch der allgemeine Konjunkturverlauf lässt sich bestenfalls als unspektakulär beschreiben."

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

Webseite: https://www.markiteconomics.com/Public/Page.mvc/PressReleases

DJG/apo/sha

(END) Dow Jones Newswires

December 04, 2019 04:03 ET (09:03 GMT)