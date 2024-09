Deutsche Elektro- und Digitalindustrie im Juli mit Auftragsplus

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die deutsche Elektro- und Digitalindustrie ist laut ihrem Branchenverband ZVEI mit einem Fünftel mehr an Bestellungen, einem Plus von 20,8 Prozent gegenüber Vorjahr, in das zweite Halbjahr 2024 gestartet. "Das Auftragsplus im Juli war, wenn auch auf vergleichsweise niedriger Grundlage, der erste Anstieg seit gut einem Jahr", sagte ZVEI-Chefvolkswirt Andreas Gontermann. Dabei sei der Zuwachs bei den inländischen Auftragseingängen mit 34,6 Prozent deutlich höher ausgefallen als bei den Orders aus dem Ausland mit 8,9 Prozent Zuwachs. In den gesamten ersten sieben Monaten lagen die Auftragseingänge laut ZVEI noch um 10,2 Prozent unter Vorjahr. Die Inlandsorders sanken um 11,0 Prozent und die Auslandsbestellungen um 9,5 Prozent.

Die um Preiseffekte bereinigte Produktion elektrotechnischer und elektronischer Güter in Deutschland lag im Juli laut den Angaben noch immer um 4,9 Prozent unter Vorjahr. "Immerhin war der Rückgang damit nur halb so hoch wie im Durchschnitt des ersten Halbjahres", so Gontermann. Im Zeitraum von Januar bis Juli verfehlte der aggregierte Branchenoutput sein Vorjahreslevel um 9,3 Prozent. Die nominalen Erlöse der Elektro- und Digitalindustrie kamen im Juli auf 18,1 Milliarden Euro, womit sie um 2,7 Prozent niedriger lagen als im Jahr zuvor. In den ersten sieben Monaten dieses Jahres summierten sich die aggregierten Branchenerlöse auf 128,4 Milliarden Euro, womit sie um 7,4 Prozent hinter dem entsprechenden Vorjahreswert zurückblieben.

