Deutsche Elektro- und Digitalindustrie weiter im Plus

BERLIN (Dow Jones)--Mit einem Zuwachs von 13,4 Prozent gegenüber Vorjahr konnten die Auftragseingänge in der deutschen Elektro- und Digitalindustrie auch im August 2022 zweistellig zulegen. Diesmal zogen die Auslandsorders mit 16,5 Prozent stärker an als die Bestellungen aus dem Inland mit 9,2 Prozent, wie der ZVEI Verband der Elektro- und Digitalindustrie mitteilte. Im Gesamtzeitraum von Januar bis August dieses Jahres lag der Bestellwert laut dem Verband 13,2 Prozent höher als in der Vorjahresperiode. Hier stiegen die Inlands- und Auslandsorders um 11,3 respektive 14,7 Prozent.

Die reale, also preisbereinigte Produktion elektrotechnischer und elektronischer Güter sei im August 2022 um 9,3 Prozent gegenüber Vorjahr gestiegen. "Der August war damit im jeweiligen Jahresvergleich der bislang stärkste Monat in diesem Jahr", sagte ZVEI-Chefvolkswirt Andreas Gontermann. "Gleichwohl verstellen multiple Herausforderungen wie Energiekrise, hohe Inflation, anhaltende Lieferkettenprobleme oder die Null-Covid-Strategie in China den Blick auf die kommenden Monate erheblich." In den gesamten ersten acht Monaten dieses Jahres sei der Branchenoutput auf einen Zuwachs von 2,9 Prozent gegenüber 2021 gekommen.

Die nominalen Erlöse der deutschen Elektro- und Digitalunternehmen summierten sich im August 2022 auf 19,1 Milliarden Euro - ein Zuwachs von 22,5 Prozent gegenüber Vorjahr. 9,0 Milliarden Euro (plus 24,0 Prozent) entfielen auf das Geschäft mit inländischen, 10,1 Milliarden Euro (plus 21,4 Prozent) auf das mit ausländischen Kunden. In den ersten acht Monaten dieses Jahres kamen die aggregierten Branchenerlöse auf 143,0 Milliarden Euro. Das entspricht einem Plus von 10,7 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Der Inlandsumsatz stieg um 13,6 Prozent auf 67,8 Milliarden Euro, der Auslandsumsatz um 8,3 Prozent auf 75,2 Milliarden Euro.

