Deutsche Elektroindustrie mit Auftragsrückgang zum Jahresauftakt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Das Jahr 2024 hat für die deutsche Elektro- und Digitalindustrie mit einem erneuten Auftragsrückgang begonnen. Doch in den Unternehmen wächst allmählich die Zuversicht, wie der Branchenverband ZVEI am Montag in Frankfurt mitteilte. Die Stimmung habe sich weiter aufgehellt. "Es war, wenn auch auf niedrigem Level, der nunmehr dritte Anstieg in Folge", erläuterte ZVEI-Chefvolkswirt Andreas Gontermann.

Die Bestellungen allerdings verfehlten im Januar den Angaben zufolge den Wert des Vorjahresmonats deutlich um 10,8 Prozent. Während die Inlandsorders um 7,1 Prozent nachgaben, fielen die Aufträge von Kunden aus dem Ausland fast doppelt so stark zurück (minus 13,6 Prozent).

Für das Gesamtjahr 2023 wurden die Zahlen unterdessen etwas nach oben korrigiert: Statt minus 2,2 Prozent stehen bei den Auftragseingängen nur noch minus 1,9 Prozent zu Buche. Aus dem Inland gingen nach diesen neu berechneten Zahlen im vergangenen Jahr 3,0 Prozent mehr Bestellungen ein als ein Jahr zuvor. Die Auslandsorders nahmen um 5,9 Prozent ab. Der Umsatz der Branche einschließlich Preiserhöhungen stieg nach neuesten Berechnungen im Gesamtjahr 2023 dennoch um 6,6 Prozent auf den Rekordwert von 239,4 Milliarden Euro./ben/DP/stw