Deutsche Erzeugerpreise sinken im Januar

WIESBADEN (Dow Jones)--Die deutschen Erzeugerpreise lagen im Januar um 4,4 Prozent niedriger als im gleichen Monat des Vorjahres. Dabei handelt es sich um das erste Ergebnis nach der Umstellung des Erzeugerpreisindex gewerblicher Produkte auf das neue Basisjahr 2021, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Im Dezember hatte die Veränderungsrate gegenüber dem Vorjahresmonat auf Basis 2021 bei minus 5,1 Prozent gelegen (auf Basis 2015: minus 8,6 Prozent).

"Hauptgrund für die Differenz der neuen Veränderungsraten gegenüber denen auf Basis 2015 sind die im neuen Wägungsschema veränderten Wägungsanteile innerhalb des Bereichs Energie", erklärten die Statistiker. Gegenüber dem Vormonat stiegen die Erzeugerpreise im Januar um 0,2 Prozent.

Hauptursächlich für den Rückgang der Erzeugerpreise gegenüber dem Vorjahresmonat waren auch im Januar die Preisrückgänge bei Energie. Vorleistungsgüter waren ebenfalls billiger als im Januar, während Konsum- und Investitionsgüter teurer waren.

Ohne Berücksichtigung von Energie waren die Erzeugerpreise 0,5 Prozent niedriger als im Vorjahresmonat und stiegen gegenüber dem Vormonat um 0,3 Prozent.

Bei dieser Statistik werden die Preise ab Fabrik erhoben, also bevor die Produkte und Rohstoffe in den Handel kommen. Die Erzeugerpreise können damit einen frühen Hinweis auf die Entwicklung der Inflation geben. In der Regel schlagen veränderte Erzeugerpreise früher oder später auf den Handel und damit auf die Verbraucher durch.

