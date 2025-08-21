DAX24.423 +0,5%ESt505.468 -0,3%Top 10 Crypto15,84 +2,2%Dow44.922 ±0,0%Nas21.315 -1,5%Bitcoin97.743 +0,9%Euro1,1640 -0,1%Öl66,22 +0,4%Gold3.326 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 BASF BASF11 Palantir A2QA4J Commerzbank CBK100 HENSOLDT HAG000 Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Intel 855681 Deutsche Bank 514000 BYD A0M4W9 TUI TUAG50
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Anleger zurückhaltend: DAX eröffnet mit Verlusten -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot -- USA weiten Stahl- und Aluminiumzölle aus -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT im Fokus
Top News
Mittwochshandel schwächer: DAX-Anleger gehen in Deckung - Abgaben Mittwochshandel schwächer: DAX-Anleger gehen in Deckung - Abgaben
K+S-Aktie unter Druck: Analyst senkt für K+S den Daumen K+S-Aktie unter Druck: Analyst senkt für K+S den Daumen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Smartes Banking mit der C24 Bank: Mehr sparen - mehr investieren

Deutsche Erzeugerpreise sinken im Juli

20.08.25 08:08 Uhr

Von Andreas Plecko

DOW JONES--Die Produzentenpreise in Deutschland sind im Juli gesunken. Im Vergleich zum Vormonat reduzierten sich die Erzeugerpreise um 0,1 Prozent, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Volkswirte hatten einen Anstieg um 0,1 Prozent erwartet. Gegenüber dem Vorjahr ergab sich ein Minus von 1,5 Prozent. Die Prognose hatte auf einen Rückgang um 1,3 Prozent gelautet.

Wer­bung

Ohne Energie ist der Index der Erzeugerpreise im Juli um 0,2 Prozent gegenüber dem Vormonat gesunken. Im Jahresvergleich lag der Index um 1,0 Prozent höher.

Bei dieser Statistik werden die Preise ab Fabrik erhoben, also bevor die Produkte und Rohstoffe in den Handel kommen. Die Erzeugerpreise können damit einen frühen Hinweis auf die Entwicklung der Inflation geben. In der Regel schlagen veränderte Erzeugerpreise früher oder später auf den Handel und damit auf die Verbraucher durch.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/sha

(END) Dow Jones Newswires

August 20, 2025 02:08 ET (06:08 GMT)