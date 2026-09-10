Deutsche essen mehr Fisch - Lachs bleibt Favorit

10.09.26 12:52 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX) - Die Menschen in Deutschland haben wieder deutlich mehr Lust auf Fisch und Meeresfrüchte. Insgesamt verzehrten sie im vergangenen Jahr pro Kopf 13,9 Kilogramm - 1,6 Kilogramm mehr als 2024, wie der Geschäftsführer des Fisch-Informationszentrums (FIZ), Stefan Meyer, in Hamburg sagte. Im weltweiten Verbrauch liege Deutschland damit im Mittelfeld. Spitzenreiter sei Island mit fast 84 Kilogramm Fisch und Meeresfrüchte pro Kopf.

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Lieblingsfisch der Deutschen blieb der Lachs. Danach folgte der vor allem für Fischstäbchen genutzte Alaska-Seelachs, wie Meyer sagte. Auf die Plätze drei, vier und fünf kamen wie im Vorjahr der Thunfisch, der Hering und die Garnelen. Ebenfalls wie im Vorjahr aßen die Bundesbürger den Fisch den Angaben zufolge am liebsten aus der Dose sowie als Tiefkühlware. Danach folgten der Frischfisch sowie Krebs- und Weichtiere./klm/DP/men